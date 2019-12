Mutter verliert Hälfte ihres Gewichts - mithilfe dieses einfachen Getränks

Eine junge Frau ist nach der Geburt ihres Kindes übergewichtig, depressiv und krank. Doch als sie ein Lebensmittel in ihre Ernährung aufnimmt, ändert sich alles.

Siobhan Thornton hätte eigentlich nicht glücklicher sein können – vor dreieinhalb Jahren kam ihre Tochter Tia zur Welt. Doch kurz nach der Geburt ging es mit der Gesundheit und der Beziehung der heute 23-Jährigen bergab – und mit ihrem Gewicht steil nach oben.

Depressiv, gefährlich krank und alleinerziehend: Mit dem Frust kam das Übergewicht

Ende 2015 erlebte sie schließlich ihren Tiefpunkt: Sie trennte sich von ihrem Partner, war kurz davor, an Diabetes zu erkranken und sie litt unter Depressionen wegen ihres Übergewichts. Am Ende passte sie nur noch in Konfektionsgröße 50. Zu diesem Zeitpunkt aß sie ständig Fast Food, vermied es, an Spiegeln vorbeizugehen oder überhaupt das Haus zu verlassen. Ihr Hausarzt stellte sie schließlich vor die Wahl: entweder Anti-Depressiva oder regelmäßiges Training.

Diabetes oder Sport: Regelmäßiges Training und Geheimzutat grüner Tee machen Siobhan schlank

Die junge Mutter entschied sich für letzteres – und ging fortan mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio. Doch anfangs fiel es ihr schwer und sie fühlte sich nicht gut nach dem Sport. Schließlich las sie bei einer Recherche im Netz über die schlankmachende Wirkung von grünem Tee.

Von da an trank Siobhan ihn so oft es ging – mit erstaunlichem Erfolg. "Die ersten sechs Kilo verschwanden einfach so. Mein Stoffwechsel wurde durch den grünen Tee total angekurbelt. Es kann nur daran gelegen haben, weil ich mein Training nicht wirklich gesteigert hatte", ist sich die Britin gegenüber der britischen "Sun" sicher.

Die junge und erschlankte Mutter hat über 57 Kilo verloren

Nur zwei Jahre später ist Siobhan rank und schlank – sie trainiert noch immer fleißig dreimal pro Woche im Fitnessstudio und trinkt weiterhin das grüne Gebräu.

"Grüner Tee wird so unterschätzt – dabei ist es genauso günstig wie Pommes", ist Siobhan überzeugt. Zwar esse sie ab und zu noch Fast Food – allerdings nur in Maßen. Und ihr Abnehm-Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen – zumindest soll sich die junge Mutter jetzt vor Dating-Angeboten nicht mehr retten können.

