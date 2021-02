Britische Corona-Mutation B.1.1.7: Neue Studie zeigt deutliche Unterschiede bei Symptomen

Häufiger Husten

Stefan Rousseau/dpa Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, lässt bei einem Besuch im Chase Farm Hospital seine Temperatur kontrollieren. Johnson geht davon aus, dass die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien gefährlicher ist als die vorherrschende Virus-Variante.

Der Virus-Mutant B.1.1.7 ist in Deutschland angelangt. Was das in Hinblick auf die Ansteckungsgefahr bedeutet und welche Symptome typisch sind, erfahren Sie hier.