CBD als Superfood? Wogegen die Hanfpflanze wirklich hilft

Von: Laura Knops

Als Öl oder Tropfen soll CBD bei verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden helfen. © OlegMalyshev/Imago

Cannabidiol hat keine berauschende Wirkung, soll durch seine Inhaltsstoffe aber verschiedene gesundheitliche Vorteile haben.

Cannabidiol (CBD) gilt als neues Superfood. Gekauft werden kann es ganz legal in Drogerien und Apotheken. Bei CBD handelt es sich um den Bestandteil der Hanfpflanze, der nicht psychoaktiv wirkt. Da CBD-Produkte höchstens 0,2 Prozent THC enthalten dürfen, machen sie weder abhängig noch high. Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Cannabidiol lediglich als unbedenklich einstuft, versprechen Hersteller zahlreiche positive Wirkungen auf die Gesundheit. So wird vor allem CBD in Form von Öl, Tropfen oder Nahrungsergänzungsmittel als neues Superfood gefeiert.

CBD soll durch seine entspannende Wirkung den Schlaf verbessern und sogar bei Schlafstörungen helfen. Auch zur Beruhigung und als Entzündungshemmer kommt CBD zum Einsatz. Doch nicht in allen Bereichen liegen bereits wissenschaftliche Beweise vor. So versuchen Forscher die gesundheitsförderliche Wirkung von CBD bei Schmerzempfinden, Schlafproblemen, Stress, Depressionen und Angststörungen zu untersuchen. Ob CBD tatsächlich gesundheitliche Vorteile bringt, erfahren Sie auf 24vita.de.

