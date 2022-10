Schlaganfall vorbeugen: Fünf Lebensmittel reinigen Ihre Arterien

Von: Judith Braun

Wer regelmäßig rotes Fleisch ist, erhöht das Risiko für einen ischämische Schlaganfall. © Joseffson/IMAGO

Bei einem Schlaganfall kommt es zu einem Hirninfarkt oder einer Hirnblutung. Mithilfe von Essgewohnheiten kann man sich schützen.

Ein Schlaganfall kann schlimme gesundheitliche Folgen haben. In manchen Fällen endet er so gar tödlich. Jedes Jahr erleiden in Deutschland über 200.000 Menschen einen Schlaganfall, wobei sich dieser bereits zehn Jahre zuvor mit Warnzeichen ankündigen kann. Allerdings lässt sich das Risiko mithilfe einer gesunden Ernährung reduzieren. So gibt es einige Lebensmittel, die auf natürlichem Wege die Arterien reinigen und für eine Verbesserung der Durchblutung sorgen.

Schlaganfall ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Umso wichtiger ist es, der Krankheit vorzubeugen und das Risiko zu senken. Das geht einerseits über die Ernährung und andererseits, indem man Risikofaktoren für einen Schlaganfall, wie zum Beispiel Stress, Bewegungsmangel und Rauchen vermeidet.

