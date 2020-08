Stiftung Warentest hat Tortelloni geprüft: Ausgerechnet die teuersten sind verkeimt

Wenn es schnell gehen soll, ist frische Pasta sehr praktisch. Sie schmeckt meist besser als die getrockneten Varianten – aber ohne die Hürde der eigenen Zubereitung. Wie wäre es zum Beispiel mit Tortelloni?

Stiftung Warentest hat in einem aktuellen Test (9/20) 19 Tortelloni-Produkte aus dem Kühlregal untersucht – die Teigtaschen waren mit Käse, Fleisch* oder Ricotta-Spinat gefüllt. Preislich lagen sie zwischen 30 Cent und 1,30 Euro pro 100 Gramm.

Das sind Enterobakterien Bei Enterobakterien handelt es sich um typische Darmkeime, aber auch viele freilebende, nicht darmbewohnende Bakterienarten gehören in diese Ordnung. Stiftung Warentest empfiehlt den Herstellern der betroffenen Produkte, bei der Fertigung besser auf die Hygiene zu achten.

Immerhin 13 Produkte schnitten "gut" ab, darunter alle getesteten Produkte mit Käse-Füllung. Das waren Produkte von Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka sowie Bio-Ware von Rewe.



Bei den Ricotta-Spinat-Tortelloni bewerteten die Tester zwei Produkte nur mit "ausreichend". Diese enthielten Enterobakterien. Die Keime werden aber durch eine Zubereitung im heißen Wasser laut "test" in der Regel abgetötet. Ein Produkt bekam sogar "mangelhaft" - die Tester fanden Chlorat. Dieser Schadstoff kann nach Angaben der Tester die Jodaufnahme hemmen.



Neben Käse, Fleisch oder Ricotta und Spinat fanden die Tester auch viele Füllstoffe wiePaniermehl oder sogar Bambus in den Tortelloni. Auch Aromen bemängelten die Experten in einigen Produkten und wiesen darauf hin, dass es bei anderen Herstellen auch ohne ginge.