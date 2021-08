Stiftung Warentest prüft Meditations-Apps: Das Ergebnis stimmt nachdenklich

Keine „sehr gut“

+ © Shotshop/Imago Nur wenige Meditation-Apps überzeugten Stiftung Warentest. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Meditations-Apps gibt es viele. Welche die beste ist und welche Sie besser nicht nutzen sollten, hat Stiftung Warentest geprüft.

Frankfurt am Main – Meditieren per Smartphone immer und überall. Meditations-Apps versprechen Entspannung auf einen Klick. Anbieter gibt es mittlerweile so einige. Stiftung Warentest hat deshalb zehn Apps getestet jeweils für das Betriebssystem Android und iOS. Überzeugen konnten wenige.

Die Ergebnisse von Stiftung Warentest zu den Meditations-Apps lesen Sie auf 24vita.de*.

*24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.