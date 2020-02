Stiftung Warentest: Dieser Discounter-Balsamico hält mit Edelsorten mit

Balsamico macht nicht nur Tomate und Mozzarella zum Genuss. Der berühmte Essig aus Italien hat einen besonderen Geschmack, für den Sie nicht viel ausgeben müssen.

Stiftung Warentest hat 29 Balsamico-Produkte unter die Lupe genommen - dunkel und hell.

Dabei wurde nicht mal jeder zweite Essig den geschmacklichen Ansprüchen gerecht.

Guter Balsamico muss trotzdem nicht teuer sein.

Je süßer, desto besser - es kommt nicht häufig vor, dass ein Lebensmittel für seinen Zuckergehalt gelobt wird. Im großen Balsamico-Test von Stiftung Warentest waren die Experten aber genau auf dieser dominante Süße aus. Sie spricht für einen hohen Traubenmostanteil, der bei der Essigspezialität aus Modena in Italien erst so richtig die Frucht-, Most- und Malzaromen betont.

Die Enttäuschung kommt nun gleich zu Beginn: Diesem hohen Anspruch wird noch nicht einmal jeder zweite Balsamico gerecht. Das berichtet die Stiftung Warentest* in ihrer Zeitschrift "test" (Ausgabe 3/2020). Zwischen den 27 untersuchten Produkten liegen sowohl geschmacklich als auch preislich Welten.

Balsamico bei Stiftung Warentest: Diese Produkte wurden geprüft

Marke Produkt Preis pro Liter Aldi Nord Casa Morando Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Aldi Süd Cucina Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Alnatura Aceto Balsamico di Modena (Bio) 5,40 Euro Campo Verde Aceto Balsamico di Modena (Bio) 26,00 Euro dmBio Aceto Balsamico di Modena (Bio) 5,30 Euro Edeka Gut & Günstig Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Giuseppe Cremonini Aceto Balsamico di Modena Invecchiato (5 Trauben) 52,00 Euro Hengstenberg Aceto Balsamico di Modena 5,40 Euro Kaufland K-Classic Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Kühne Aceto Balsamico di Modena 5,50 Euro Lidl Acentino Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Mazzetti Aceto Balsamico di Modena Barrique Speciale (3 Weinblätter) 36,00 Euro Mazzetti Aceto Balsamico di Modena Tino Tipico (1 Weinblatt) 7,20 Euro Netto Marken-Discount Mondo Italiano Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Oil & Vinegar Giuseppe Giusti Aceto Balsamico di Modena Silver 120,00 Euro Penny Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Rapunzel Aceto Balsamico di Modena (3 Weinblätter) (Bio) 18,00 Euro Rewe Beste Wahl Aceto Balsamico di Modena 3,60 Euro Rewe Ja Aceto Balsamico di Modena 1,98 Euro Aldi Nord Casa Morando Condimento Italiano Bianco* 1,98 Euro Alnatura Condimento Bianco (Bio) 5,40 Euro Edeka Gut & Günstig Condimento Bianco 1,98 Euro Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco 5,40 Euro Kühne Condimento Balsamico Bianco 5,50 Euro Lidl Acentino Condimento Bianco 1,98 Euro Mazzetti Bianco Condimento Delizioso 7,20 Euro Penny Condimento Italiano Bianco 1,98 Euro

Alle Testergebnisse des Balsamico-Tests bei Stiftung Warentest

Stiftung Warentest über Balsamico: Große Unterschiede beim Preis

Die Edelvarianten unter den getesteten Produkten kosten zwischen 52 Euro ("Giuseppe Cremonini") und stattlichen 120 Euro ("Giuseppe Giusti") pro Liter. Erfreulich: Der Preis zahlt sich aus, denn diese beiden wurden wie neun weitere Produkte von der Stiftung mit "gut" bewertet. Aber auch mit kleinerem Geldbeutel muss man nicht auf Geschmack verzichten. Für gerade einmal je 1,98 Euro gibt es bei Kaufland und Aldi Süd ebenfalls mit "gut" benotete Tropfen, die durchaus für eine Vinaigrette taugen.

Zu den geschmacklichen Spitzenreitern zählen laut den Testern zudem der dunkle Bio-Balsamico von "Rapunzel" (18 Euro pro Liter) sowie "Alnatura" mit seinem dunklen und hellen Balsamessig (je 5,40 Euro pro Liter).

Stiftung Warentest empfiehlt: Balsamico je nach Qualität für verschiedene Zwecke nutzen

Angesichts der enormen Preisunterschiede empfehlen die Warentester, die hochwertigen Modena-Spezialitäten zum Verfeinern von Speisen zu nutzen, zum Beispiel von Parmesan*, Desserts, Obstsalat oder Eis. Für ein Salatdressing reiche dagegen durchaus ein Standard-Balsamessig.

Die Balsamici, die mit den Urteilen "befriedigend" und "ausreichend" weniger überzeugten, unterteilen sich in zehn dunkle und sechs weiße Sorten. Hauptkritikpunkte der Warentester waren hier ein einseitig saurer Geschmack, Essigester-Geruch, eine mangelhafte Deklaration und ein geringer Traubenmostanteil.

Erfreut zeigen sich die Tester dagegen über die Qualitätsverbesserung im Vergleich zu einem Test im Jahr 2011. Damals stammten Essig und Zucker nicht immer aus Trauben* – dafür gab es im aktuellen Test keine Hinweise mehr. Auch die Mindestsäure von sechs Prozent hielten alle dunklen Balsamici ein – und keiner schmückte sich zu Unrecht mit der geschützten geografischen Herkunftsangabe Aceto Balsamico di Modena.

dpa/ante

