Sport am Morgen: Schlaganfall-Gefahr sinkt

Von: Anna Katharina Küsters

Sport am Morgen soll das Schlaganfallrisiko senken. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Sport am Morgen ist nicht jedermanns Sache. Doch es scheint den Körper gesundheitlich zu unterstützen, wie eine neue Studie zeigt.

Wer es schafft, morgens vor dem Frühstück das Haus zu verlassen und eine Runde um den Block zu joggen, der hat viel gewonnen. Denn die Sporteinheit am Morgen macht nicht nur wach, sondern bringt auch noch gesundheitliche Vorteile mit sich. So konnten bereits ältere Studien belegen, dass morgendlicher Sport die Durchblutung ankurbelt und die Fettverbrennung schneller aktiviert. Eine neue Studie zeigt jetzt: Morgensport kann auch gegen Herzerkrankungen helfen.

Forschende der Universität Leiden haben bei einer Untersuchung festgestellt: Menschen, die regelmäßig morgens Sport machen, haben ein geringeres Risiko, an Herzkrankheiten zu erkranken oder einen Schlaganfall zu bekommen. Dafür analysierten sie Gesundheitsdaten von 86.600 Menschen im Alter zwischen 42 und 78 Jahren. Über die Hälfte der Teilnehmenden waren weiblich. Die Forscher befragten alle, ob sie sich als Morgenperson sehen würden, was 57 Prozent bejahten.

