Speiseröhrenkrebs: Kaffee kann Risiko steigern - auf Temperatur achten

Von: Judith Braun

Trinken Sie gerne jeden Tag Kaffee? Dann sollten Sie auf seine Temperatur achten. Wie Kaffe das Risiko für Speiseröhrenkrebs steigern kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

In Deutschland erkranken jedes Jahr ungefähr 6.100 Männer und 1.800 Frauen an Speiseröhrenkrebs. Damit entspricht diese Krebsart einem Anteil von drei Prozent aller Tumorerkrankungen bei Männern und einem Prozent bei Frauen. Speiseröhrenkrebs zählt deshalb zu einer relativ seltenen Tumorerkrankung. Da Krebserkrankungen der Speiseröhre jedoch häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium festgestellt werden, sind die Heilungschancen ungünstig. Um schweren Erkrankungen vorzubeugen, hilft es, einen gesunden Lebensstil zu pflegen – auch wenn der vollständige Schutz davor damit nicht garantiert ist.

Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum (dkfz) unterscheiden Ärzte bei Speiseröhrenkrebs zwischen einem Plattenephithelkarzinom und einem Adenokarzinom. Bei letzerem ist der untere Teil der Speiseröhre am Übergang zum Magen betroffen, während ein Plattenephithelkarzinom im gesamten Bereich der Speiseröhre vorkommen kann. Die Speiseröhre, auch Ösophagus genannt, ist ein an seiner Innenwand mit Schleimhaut bezogener Muskelschlauch, der den Rachen mit dem Magen verbindet.

