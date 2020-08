Das sollten Sie sofort tun, wenn Sie einen Sonnenbrand haben

Im Sommer steigt die Sonnenbrand-Gefahr: Übersteigt die Zeit in der Sonne die Eigenschutzzeit der Haut, verbrennt sie regelrecht. Was dann hilft, erfahren Sie hier.

Braun werden: Für viele DAS Ziel im Sommerurlaub . Denn in vielen Ländern zählt gebräunte Haut zum Schönheitsideal.

. Denn in vielen Ländern zählt gebräunte Haut zum Schönheitsideal. Doch Vorsicht: "Der Wunsch nach attraktiver Bräune kann einen hohen Preis haben", appelliert Patric Stamm vom Serviceteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse in München. "Denn die UV-Strahlung der Sonne zählt zu den Hauptrisikofaktoren für Hautkrebs*."

Wer die richtigen Kniffe kennt, lindert Sonnenbrand schnell und effektiv.

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde UV-Strahlung in die höchste Krebsrisikogruppe eingestuft. Prävention beim Sonnenbaden ist daher unverzichtbar. Patric Stamm von der KKH gibt Tipps zum richtigen Sonnenschutz:

Worauf ist beim Kauf von Sonnenschutzmitteln zu achten?

Patric Stamm: Ich empfehle hochwertige Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 sowie hohem UV-A- und auch UV-B-Schutz, um einen Sonnenbrand zu verhindern. Je höher der Lichtschutzfaktor, desto höher und länger die Schutzwirkung vor der Sonne. Auch sollte Sonnencreme, -milch oder -spray möglichst frei von Duft- und Konservierungsstoffen sein. Sonnenallergiker lassen sich am besten in der Apotheke beraten.

Wie wende ich Sonnencreme & Co. richtig an?

Stamm: Sonnenschutzmittel werden am besten eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad aufgetragen, damit sie rechtzeitig einwirken können. Alle unbedeckten Hautregionen sind großzügig einzucremen wie das Gesicht, insbesondere Nase und Ohren, sowie auch Nacken und Kniekehlen. Idealerweise wird alle zwei Stunden erneut eingecremt, denn beim Baden oder durch Schwitzen geht die Wirkung von Sonnenschutzmitteln verloren.

Kann ich Sonnenschutzmittel aus dem Vorjahr noch verwenden?

Stamm: Werfen Sie sie besser weg. Nach dem Verfallsdatum ist der Schutz nicht mehr gewährleistet.

Wer muss sich besonders vor der UV-Strahlung der Sonne in Acht nehmen?

Stamm: Personen mit heller Haut, rötlichen oder blonden Haaren und einer hohen Anzahl vererbter Pigmentmale sind besonders gefährdet. Bei ihnen führt UV-Strahlung schneller zu Hautschädigungen und damit zu Hautkrebs. Je dunkler die Haut ist, desto besser kann sie sich vor der Sonne schützen. Ausreichend Sonnenschutz ist aber für alle Hauttypen wichtig. Und Achtung: Babyhaut ist äußerst empfindlich, daher besonders zu schützen. Kinder unter zwei Jahren sollten sich immer im Schatten aufhalten, möglichst UV-dichte, dunklere Kleidung tragen und an allen unbedeckten Körperstellen mit einem Sonnenschutzmittel für Kinder sorgfältig eingecremt werden.

Ist Sonnenschutz auch an bedeckten Sommertagen ratsam?

Stamm: Unbedingt, denn zwei Drittel des UV-Lichts durchdringen auch einen bedeckten Himmel.

Worauf ist beim Sonnenbaden noch zu achten?

Stamm: Meiden Sie die besonders intensiv strahlende Mittagssonne! Suchen Sie sich schattige Plätze. Da die UV-Strahlung auch dorthin gelangt, im Schatten ebenfalls für Sonnenschutz sorgen. Empfehlenswert sind ferner lange, atmungsaktive Kleidung und ein Sonnenhut zum Schutz vor UV-Licht. Der Handel bietet lichtundurchlässige Textilien aus speziellen Materialien und Farben.

Was ist zu tun, wenn es doch zum Sonnenbrand gekommen ist?

Stamm: Sofort raus aus der Sonne und die betroffenen Stellen rasch kühlen – unter der Dusche oder mit feuchten Tüchern. Ist der Körper nach dem Sonnenbad sehr erhitzt, am besten lauwarmes statt kaltes Wasser verwenden. Zur Linderung helfen anschließend eine spezielle Lotion, kühlende Salbe oder ein Gel aus der Apotheke, die auf die verbrannten Stellen aufzutragen sind. Ist der Sonnenbrand sehr stark, sollten Betroffene einen Arzt um Rat fragen. In jedem Fall ist ein Sonnenbrand zu vermeiden, denn er erhöht das Risiko für Hautkrebs.

Wer Coolpacks zum Kühlen verwendet, sollte sie nicht direkt auf die Haut legen: „Legen Sie immer ein Tuch zwischen die Kältequelle und die Haut. Das verhindert Erfrierungen“, zitiert apotheken-umschau.de Dr. Ralph von Kiedrowski, Hautarzt in Selters und Vorstandsmitglied des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD).

Hausmittel gegen Sonnenbrand

In Hinblick auf Hausmittel, die gegen Sonnenbrand helfen sollen, ist Vorsicht geboten: „Zitrone, Apfelessig oder Salz sind für die geschädigte Haut eher eine Foltermethode", so Professor Eckhard Breitbart von der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP). Umschläge mit kaltem Tee oder Quark dagegen seien sinnvoll, weil sie genauso gut kühlen wie Wasser: „Sie können also genauso gut gleich Wasser verwenden, was in der Regel schneller zur Verfügung steht und weniger Umstände bereitet", so Breitbart. (KKH/jp/jg)

