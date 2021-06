Selbstbewusstsein: Warum es so schwerfällt, es zu steigern und zu stärken

Ich kann das.

+ © Eugenio Marongiu/Imago Ob jemand selbstbewusst ist oder nicht, wird oft bereits in jungen Jahren entschieden. (Symbolbild) © Eugenio Marongiu/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Wie wir uns selbst sehen, bestimmt wie wir durchs Leben gehen. Warum aber fällt es so schwer, das Selbstbewusstsein langfristig zu steigern und zu stärken?

Berlin – Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen: Das Bild, das wir von uns selber haben, beeinflusst die persönliche Lebensqualität. Die Faktoren, die das eigene Selbstbild formten, hatten wir aber zum Teil gar nicht selbst der Hand.

Wie wir uns selbst sehen, ist zum Teil fest verankert. Jenny Wagner vom Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin nennt es einen unveränderlichen Kern. Eine Studie der University of California in Davis fand heraus, dass der eigene Selbstwert zu einem Drittel von den Genen bestimmt wird. Die Basis dieser Aussage war eine Zwillingsstudie. So hatten eineiige Zwillinge, die genetisch identisch sind, im Schnitt ein Selbstbewusstsein, das ähnlicher war als das der zweieiigen Zwillinge. Welche Rolle die Eltern bei dem Thema Selbstbewusstsein spielen und wie Sie es stärken können, weiß 24vita.de.*24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuc