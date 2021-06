Starkes Schwitzen: Welche natürlichen Hausmittel dagegen helfen

Schweiß lass‘ nach

Schwitzen reguliert unseren Wärmehaushalt im Körper.

Sommer, Sonne, starkes Schwitzen: Im Sommer laufen die Schweißdrüsen auf Hochtouren. Wem die Drüsen zu aktiv sind, kann mit diesen Hausmitteln die Schweißproduktion senken.

Frankfurt am Main – Hunde hecheln, der Mensch schwitzt. Und das ist auch gut so. Über den Schweiß regelt der Körper die Temperatur und transportiert überschüssige Wärme von innen nach außen. Obwohl schwitzen natürlich ist, ist es vielen Menschen unangenehm. Derweil stinkt er frisch gar nicht. Erst, wenn er mit Kleidung und/oder Bakterien in Berührung kommt oder länger auf der Haut haftet.

Hitze, Sport und ein scharfer Chilieintopf treiben uns die Schweißperlen auf die Stirn. Auch wenn wir gestresst sind, schwitzen wir häufig – vor einem schwierigen Gespräch, einem Vorstellungsgespräch oder einem Date. Der sogenannte Angstschweiß. Wenn zum Schwitzen noch dazu kommt, dass Haut aneinander reibt, kann das sogar für wunde Stellen sorgen.* Kurz gesagt: Alles, was den Kreislauf ankurbelt, sorgt für zusätzliche Wärmeproduktion des Körpers und Schwitzen. Ein Hausmittel, das gegen übermäßiges Schwitzen hilft, ist Salbei. Wie Sie es anwenden, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.