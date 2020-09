Döner in der Schwangerschaft: Warum das fürs Baby gefährlich sein kann

Heißhunger-Attacken in der Schwangerschaft sind ziemlich normal. Da darf's auch mal ein Döner sein. Aber der kann unter Umständen richtig gefährlich fürs Baby werden.

tabu, zum Beispiel Zigaretten und Alkohol. Aber auch Döner zu essen kann in der Schwangerschaft gefährlich werden.

Frankfurt – Einige Dinge sind in der Schwangerschaft absolut tabu: Alkohol und Zigaretten zum Beispiel. Auch bestimmte Lebensmittel sind in der Schwangerschaft nicht zu empfehlen. Etwa rohes Fleisch kann den Erreger Toxoplasmose enthalten. Bleibt eine Infektion mit dem Parasiten unerkannt, kann dieser schwere Schäden beim Ungeborenen auslösen. Aber auch bei einem anderen – sehr beliebten – Fast-Food-Essen sollten Schwangere aufpassen: dem Döner.

Döner essen kann in der Schwangerschaft gefährlich werden

Kaum ein anderes Fast-Food-Essen ist beliebter als der Döner. Rund drei Millionen Döner* werden in Deutschland täglich verzehrt. Und gerade bei den berühmten Heißhungerattacken in der Schwangerschaft ist die Vorstellung, in so ein saftiges Sandwich zu beißen, mehr als verlockend. Aber Vorsicht! Eine Sache müssen schwangere Frauen beim Döneressen unbedingt beachten, um die Gesundheit des ungeborenen Babys nicht zu gefährden.

So wie mein Magen seit der Schwangerschaft knurrt, sagt das Baby bestimmt gleich nach der Geburt: „Einmal Döner mit alles und scharf!“ — Frau von Bödefeld (@tussirella) September 16, 2013

Nicht alle Zutaten im Döner sind gut für schwangere Frauen

Traditionell wird der Döner mit Soße serviert: Meist handelt es sich dabei um eine Joghurt-Soße mit Knoblauch oder eine Kräutersoße. Eine Zutat in der Döner-Soße kann dem ungeborenen Kind richtig gefährlich werden – wenn diese nämlich Mayonnaise enthält. Denn Mayonnaise wird in der Regel mit rohen Eiern hergestellt.

Diese Lebensmittel sollten Sie in der Schwangerschaft meiden:

Rohes Ei Softeis, Tiramisu, Mayonnaise Rohes Fleisch Verschiedene Käsesorten, beispielsweise Brie und Gorgonzola Rohmilch Tatar, Mett, Räucherschinken, bestimmte Salami Roher, geräucherter oder belasteter Fisch Sushi, Carpaccio, Thunfisch, Muscheln

In rohen Eiern können sich Salmonellen aufhalten. Das sind kleine, stäbchenförmige Erreger, die schwere Durchfallerkrankungen auslösen können. Bei einer schweren Salmonellose besteht laut dem Bundesverband Deutscher Internisten e.V. das Risiko einer Frühgeburt. Und auch eine an Salmonellen schwer erkrankte Mutter kann allgemein die Gesundheit des Babys gefährden.

Döner in der Schwangerschaft: Beim Kauf nach der Soße fragen

Ernährung ist in der Schwangerschaft eben ein wichtiges Thema und schwangere Frauen sollten sich unbedingt ausführlich darüber informieren, welche Lebensmittel sie bedenkenlos während der Schwangerschaft essen können. Also liebe werdenden Mütter: Beim Kauf eines Döners immer fragen, ob die Soße mit rohen Eiern hergestellt wurde. Und im Zweifel lieber auf die Soße verzichten. (Von Rebecca Röhrich)*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.