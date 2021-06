Schwanger im Sommer: Mit diesen Tipps überstehen Sie die Hitze

Was jetzt wichtig ist

Die Sommerhitze kann in der Schwangerschaft besonders anstrengend sein. Regelmäßige Abkühlungen sind deshalb umso wichtiger (Symbolbild)

Sommer, Sonne und Schwangerschaft: Für viele ist das eine Herausforderung. Wir verraten, was Schwangere beachten müssen und wie sie das Sommerwetter trotz Kugelzeit genießen können.

Bonn – Sommerhitze ist für den Körper eine Herausforderung, besonders in der Schwangerschaft. Viele Schwangere merken jetzt die zusätzlichen Kilos besonders deutlich und kommen schon bei der kleinsten Anstrengung an ihre Belastungsgrenze. Wir geben Tipps, worauf werdende Mamas achten sollten und wie sie es schaffen, trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad „cool zu bleiben“.*

Viel trinken ist bei diesen Temperaturen für alle Menschen wichtig, für Schwangere aber ganz besonders. Denn in der Schwangerschaft erhöht sich das Blutvolumen und das Baby benötigt Flüssigkeit als Vehikel für Nährstoffe, Stoffwechselprozesse und den eigenen Kreislauf. Zudem leiden viele Schwangere an Hitzewallungen und Verstopfung, der eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vorbeugen kann. Auch ein Mittagsschlaf kann wahre Wunder bewirken. Schwangere sollten wichtige Termine deshalb möglichst in die Morgen- und Abendstunden legen und regelmäßige Pausen einlegen, in denen sie die Füße hochlegen, um Wassereinlagerungen in den Beinen zu reduzieren. Auch kalte Duschen können müden und schweren Beinen entgegenwirken und den Kreislauf in Schwung bringen. Dabei darauf achten, die Beine von unten nach oben abzuduschen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.