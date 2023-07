Zählen, konzentrieren, um Hilfe bitten – Fähigkeiten, die Ihr Kind für die Grundschule haben sollte

Von: Anna Heyers

Teilen

Die Einschulung ist für Kinder ein großer Schritt. Damit sie in Klassen nicht untergehen, gibt es Fähigkeiten, die sie vor Beginn der Grundschule können sollten.

Wenn aus Kindergartenkindern Erstklässler werden, ist das ein weiterer, großer Schritt Richtung erwachsen wenden. Schaut man sich die Erstklässler dann mal genau er an, fällt auf, dass einige von ihnen schon ein bisschen schreiben und lesen können, andere hingegen Schwierigkeiten haben, sich länger zu konzentrieren. Sie möchten viel lieber spielen als still sitzen. Aber was muss ein Schulkind bei der Einschulung denn schon können, gibt es da Richtlinien für Eltern und Kinder?

Checkliste: Was sollten Kinder vor der Einschulung können?

Als Erstes können Eltern einmal aufatmen: Das Kind muss weder lesen, schreiben noch rechnen können (kurzer IQ-Test). Das sollen sie ja in der Schule lernen. Aber gewisse Fähigkeiten, motorisch, sprachlich und sozial, erleichtern Kindern den Schulstart und das Schulleben ungemein. Aus diesem Grund geben Grundschulen eine Art Checkliste an Kompetenzen vor, die für Schulanfänger empfohlen werden.

Der erste Schultag ist für Kinder aufregend und mit viel Spannung verbunden. Damit sie guten Anschluss finden, hilft eine von Grundschulen ausgegebene Checkliste mit Fähigkeiten, die der Sprössling besitzen sollte. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Aber auch hier gilt: Wenn Ihr Kind nicht jeden einzelnen der Punkte erfüllt, ist das noch lange kein Beinbruch. Bei der medizinischen Untersuchung wurde schließlich die Eignung des Kindes schon bestätigt. Lehrkräften ist zudem bewusst, dass die Fähigkeiten der Sprösslinge sich am Anfang noch sehr unterscheiden. Und zahlreiche Dinge, wie etwa Schuhe zuzubinden, kann man auch später noch üben.

Punkte der allgemeinen Entwicklung

Laut einem Artikel von schule-und-familie.de umfasst die Schulreife „sprachliche, motorische und soziale Kompetenzen sowie eine emotionale Stabilität“. Im Bereich der allgemeinen Entwicklung gehören dazu zum Beispiel:

Spaß am Lernen und Neugierde besitzen

Zuhören können

Ein Gespräch führen können (in ganzen Sätzen sprechen, Fragen stellen und beantworten)

Sich ca. zehn bis 20 Minuten am Stück auf eine Sache konzentrieren können

Mit einer Schere schneiden und einen Stift halten können

Ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz besitzen (mit Enttäuschungen umgehen)

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Punkte zur Selbstständigkeit

Auch, dass ein Kind bestimmte Dinge schon alleine erledigen kann, gehört zu den Fähigkeiten, die es laut Focus besitzen solle. Dazu gehören unter anderem:

Fahrrad oder Roller fahren

Schuhe zubinden

Alleine an- und ausziehen

Den Toilettengang selbstständig (und sauber) erledigen

Eigenen Namen sagen und erkennen (vollständig, samt Adresse)

Eigene Kleidungsstücke wiedererkennen

In Zeiten von Corona neu dazugekommen: gründliches Waschen der Hände mit Seife für ca. 30 Sekunden sowie korrekter Umgang mit dem Mundschutz

Die Ohrfeige war bis in die 80er verbreitet: Wie sich die Erziehung verändert hat Fotostrecke ansehen

Leben mit anderen: soziale Kompetenzen

Da es in einer Klasse immer mehrere Kinder gibt, ist es wichtig, dass Kinder (auch die, die schüchtern oder hochsensibel sind) auch in der Gemeinschaft ihren Platz finden. Dabei helfen, nicht nur in der Grundschule, sondern auch im Erwachsenenleben, soziale Kompetenzen wie etwa:

Von den Eltern getrennt sein können

Sich anderen (Kindern oder Erwachsenen) mitteilen

Um Hilfe bitten, wenn nötig

Regeln einer Gruppe kennen und einhalten

Erkennen, wenn andere Kinder Hilfe benötigen – und helfen

Konflikte lösen (mit Worten)

Aufgaben zusammen erledigen können

Zahlen, Farben, Formen – bestimmte Dinge erkennen und verstehen können

Und auch ein allgemeines Verständnis von bestimmten Dingen ist eine gute Voraussetzung, um in der Schule den Anschluss nicht zu verlieren. Dazu gehören etwa:

Ein Grundverständnis von Zahlen haben

Bis zehn vorwärts zählen können

Verschiedene Formen und Farben benennen und unterscheiden können

Den eigenen Namen in Druckschrift erkennen (und ggf. schreiben)

Einfache Regeln für Spiele verstehen und nachvollziehen können

Ball werfen und fangen

Trotz Checkliste: Kind muss nicht extra trainiert werden

Die einzelnen Punkte dieser Mini-Listen sind eher als Empfehlung zu verstehen, meint auch Maresi Lassek, Vorsitzende des Grundschulverbandes, gegenüber T-Online: „Natürlich müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Für den Übergang von der Kita in die Schule müssen Kinder aber nicht extra trainiert werden.“ Wichtiger sei eher, dass man mit Schule und Kita in Kontakt bleibt und das Kind sich in vielen Dingen ausprobieren darf. „Was herkömmlich als Spiel bezeichnet wird, ist die richtige und angemessene Lernform für Kinder bis zum Schuleintritt“, so Lassek.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.