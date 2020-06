Schnell zum Sixpack - ohne Sit-Ups: So geht es richtig und effektiv

Wer mit einem Sixpack neidische Blicke auf sich ziehen will, versucht sich meist an einer Reihe von Sit-Ups. Dabei sind Bauchpressen gar nicht die wirkungsvollste Übung.

Für einen Waschbrettbauch quälen sich viele durch anstrengende Übungen.

Besonders beliebt sind dabei die Sit-Ups.

Allerdings gibt es eine effektivere Übung für das Sixpack.

Für eine durchtrainierte Bauchmuskulatur braucht es einige schweißtreibende Stunden im Fitness-Studio oder daheim. Der Klassiker unter den Übungen für ein Sixpack sind dabei die Sit-Ups: Hier wird aus dem Liegen der Oberkörper aufgerichtet. Was viele jedoch überraschen wird, ist, dass Sit-Ups gar nicht die effektivste Übung für eine trainierte Bauchmuskulatur darstellen - zumindest nach Ansicht einiger Ärzte der Harvard Medical School.

Darum sind Sit-Ups nicht die optimale Lösung, um sich ein Sixpack anzutrainieren

Das liegt daran, dass Sit-Ups allein die Bauchmuskulatur anspannen würde. Für ein Sixpack* müsse jedoch der gesamte Core - also die Körpermitte - stabilisiert werden. Das heißt, die Rückenmuskeln* sollten auch trainiert werden. Und hierzu eigenen sich am besten "Planks". Bei der Unterarmstütz wird nämlich nicht nur die vordere und hintere Rumpfmuskulatur gestärkt, sondern ein Großteil des Körpers. So verhindern Sie, dass Muskelpartien vernachlässigt werden und deshalb Rückenschmerzen hervorrufen.

"Sit-Ups oder Crunches beanspruchen nur ein paar Muskelgruppen", heißt es laut den Autoren des Harvard-Newsletters. "Durch dynamische Bewegungsmuster hilft ein gutes Core-Training, alle Muskeln zu trainieren, die jeden Tag benutzt werden." Bei Crunches werden im Gegensatz zum Sit-Up nur die Schulterblätter angehoben, doch auch hier kann der Rücken zu stark beansprucht werden, wenn er gegen den Boden gedrückt wird.

Six-Pack: Wie führe ich Planks richtig aus?

Bei klassischen Planks werden die Unterarme schulterbreit und parallel zueinander auf den Boden aufgesetzt, wie die Women's Health schreibt. Die Hände sind nach vorne gerichtet oder leicht nach innen, während die Beine nach hinten gestreckt und hüftbreit aufgestellt sind. Der ganze Körper bildet eine Gerade, der Kopf ist nach unten geneigt und verlängert die Wirbelsäule. Diese Position wird anschließend nach Belieben einige Sekunden oder Minuten gehalten. Wichtig ist, dass Sie nicht ins Hohlkreuz fallen oder den Po zu weit nach oben strecken.

