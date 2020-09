Aufgepasst: Diese alltäglichen Lebensmittel sorgen für schlechte Haut

Ärgern Sie sich ständig über schlechte Haut? Dann sollten Sie einmal einen Blick auf Ihren Speiseplan werfen. Bestimmte Lebensmittel begünstigen Hautunreinheiten.

Ob Akne, Ekzeme oder Überempfindlichkeiten: Mit Hautunreinheiten hat so gut wie jeder zu kämpfen* – nur ist es oft schwierig, die genaue Ursache dafür herauszufinden. Oft liegt es aber schon an etwas scheinbar Banalem wie der Ernährung. Bestimmte Lebensmittel fördern gar unreine Haut.

Schlechte Haut? Vielleicht sollten Sie auf Weißbrot verzichten

Hätten Sie gedacht, dass Weißbrot für schlechte Haut sorgen kann? Dem ist nämlich tatsächlich so: Eine überdurchschnittliche Menge an raffinierten Kohlenhydraten wie sie in Weißbrot, Pasta oder weißem Reis zu finden sind, lassen nämlich den Blutzuckerspiegel steigen, wie das Portal Welt.de unter Berufung auf den Dermatologen Frank Lipman schreibt. Dies würde wiederum dafür sorgen, dass die Bakterien im Darm aus dem Gleichgewicht geraten und somit Entzündungen im Körper begünstigen. Bei einem übersäuerten Magen sei auch der Darm überfordert – in Kombination mit wenigen Verdauungsenzymen können somit Pickel und Rötungen auf der Haut die Folge sein.

Erhöhtes Akne-Risiko durch zu viel Milch

Schon in verschiedensten Studien analysierten Forscher den Zusammenhang zwischen dem Trinken von Milch und der Entstehung von Akne. Um etwas Klarheit in die Sache zu bringen, haben Dermatologen um Ru Dai vom Ersten Krankenhaus in Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang die Ergebnisse von vier Kohorten- und neun Querschnittstudien in einer Metaanalyse zusammengefasst. Die Daten von knapp 72.000 Probanden haben dabei ergeben, dass Milchtrinker tatsächlich um 16 Prozent häufiger an Akne erkranken, als Personen, die keine Milch trinken.

Das höchste Akne-Risiko besteht demnach bei Magermilchkonsumenten (24 Prozent), danach folgen Konsumenten von fettarmer Milch (14 Prozent) und Vollmilchtrinker (13 Prozent). Auch die Menge an Milch macht einen Unterschied: Wer mehr als ein Glas am Tag trinkt, hat ein zwölf Prozent höheres Risiko für Akne, bei nur einem Glas sind es acht Prozent.

Welche Lebensmittel sorgen für gute Haut?

Während Sie mit der Ernährung Ihre Haut verschlechtern können, gibt es im Umkehrschluss auch Lebensmittel, die Ihre Haut gesund und straff werden lassen. Besonders Leckereien, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, verhelfen zu einem ebenmäßigen Gesicht: Omega-3 bekämpft nämlich nicht nur Entzündungen, die besonders häufig Ursache für schlechte Haus sind, sondern erhält auch noch das Kollagen, welches für eine straffe Haut sorgt. Omega-3-Fettsäuren finden Sie in:

Fisch : Lachs, Thunfisch, Forelle, Sardellen, Hering

: Lachs, Thunfisch, Forelle, Sardellen, Hering Gemüse : Bohnen, Rosenkohl, Spinat

: Bohnen, Rosenkohl, Spinat Speiseöle : Rapsöl, Hanföl, Leinöl, Walnussöl

: Rapsöl, Hanföl, Leinöl, Walnussöl Nüsse und Samen: Leinsamen, Walnüsse, Chia-Samen

