Besondere Corona-Träume in der Pandemie-Zeit – Studie belegt: Folgende Phantasien kommen gehäuft vor

Träume sind individuell sehr verschieden. Doch während der Corona-Pandemie erleben viele Menschen nachts dasselbe, wie finnische Forscher herausfanden.

Freier Fall, verfolgt werden oder die Abschlussprüfung verpassen: Es gibt Träume, die wohl jeden schon mal hochschrecken ließen. Wissenschaftler der Universität Helsinki in Finnland haben sich in einer Studie mit dem Thema beschäftigt, wie sich die Corona-Pandemie* auf unsere Träume auswirkt.

In ihre Auswertung hatte das Forscherteam um Psychologin Anu-Katriina Pesonen die Berichte von 811 Freiwilligen einfließen lassen. Die Probanden berichteten häufig über Pandemie-spezifische Träume, die oft als Albträume wahrgenommen wurden. Einige Traum-Themen kamen bei allen Studienteilnehmern gehäuft vor.

Albträume während der Corona-Pandemie: Haben Sie diese Themen auch schon heimgesucht?

“Träumen ist normalerweise eine sehr private Sache. Aber wenn sich die Umwelt so drastisch ändert, scheinen viele Menschen ähnliche Assoziationen damit in ihren Träumen zu haben”, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) die leitende Studienautorin Anu-Katriina Pesonen. So kam es bei vielen Studienteilnehmern zu Träumen, die geschlossene Grenzen, überfüllte Orte und den Tod zum Inhalt hatten. Doch auch andere Pandemie-spezifische Themen kamen gehäuft vor, wie etwa Händeschütteln oder Umarmungen, die während der Corona-Pandemie als „falsch“ empfunden wurden. Die Forscher schlussfolgerten nach Auswertung der Traumberichte: In einem Drittel der Traumthemengruppen kam es zu Albträumen mit direktem Pandemie-Bezug.

Dass Menschen während der Pandemie häufiger über Corona-Maßnahmen und generell Pandemie-spezifische Dinge träumen, deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Schlafforschung. Demnach verarbeiten wir nachts die Erfahrungen des Tages – und Covid-19 ist als Thema derzeit allgegenwärtig. Allerdings sollten die Ergebnisse der finnischen Studie dem Schlafforscher Michael Schredl zufolge mit Vorsicht bewertet werden: „Es gibt auf jeden Fall Leute, die Covid-Träume haben, aber wie viele das sind, kann man aufgrund dieser Studie nicht sagen”, so der Schlafforscher am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Grund hierfür sei, dass sich die Studienteilnehmer auf ein Zeitungsinserat hin gemeldet hatten: “Es haben sich wahrscheinlich die Leute gemeldet, die auch Probleme haben“, so Schredl im Interview mit dem RND. (jg) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

