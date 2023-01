Schilddrüsenerkrankung: Kalte Füße als Warnzeichen

Von: Judith Braun

Sind Ihre Füße dauerhauft kalt, auch wenn die Temperaturen wieder steigen? Dann könnte dies auf eine kranke Schilddrüse hindeuten.

In den Wintermonaten und bei eher kühlen Temperaturen wundert man sich vermutlich kaum, wenn die Füße einmal kalt sind. Tritt dies allerdings auch bei höheren Temperaturen auf, können durchaus andere Ursache dahinterstecken, zum Beispiel eine Durchblutungsstörung. Aber auch hormonelle Probleme, die durch eine Schilddrüsenerkrankung verursacht werden, könnten der Auslöser sein.

Die Schilddrüse spielt für den menschlichen Körper eine essenzielle Rolle, da es sich bei ihr um eine lebenswichtige Hormondrüse handelt. Über die Schilddrüsenhormone steuert das schmetterlingsförmige Organ viele wichtige Körperfunktionen wie etwa Wachstum und Reifung des Körpers. Stetig gibt die Schilddrüse dafür eine bestimmte Menge an den beiden Schilddrüsenhormonen T3 (Trijodthyronin) und T4 (Tetrajodthyronin oder Thyroxin) ins Blut ab. In bestimmten Situationen kurbelt sie die Produktion der Hormone weiter an, da der Stoffwechsel dann mehr Energie benötigt. Das kann beispielsweise beim Wachstum, während einer Schwangerschaft oder bei Kälte der Fall sein. Liegt jedoch eine Stoffwechselstörung aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung vor, dann hat dies Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel.

