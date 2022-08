Schilddrüsenüberfunktion: Zehn Warnsignale, die Sie kennen sollten

Von: Judith Braun

Müdigkeit, Gewichtsabnahme und Leistungsabfall können Anzeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion sein. © YAY Images/IMAGO

Bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist die Ausschüttung von Hormonen krankhaft gesteigert. Die Symptome sind dabei vielfältig.

Etwa einer von 100 Menschen leidet unter einer Schilddrüsenüberfunktion. Bei der sogenannten Hyperthyreose läuft der Stoffwechsel wegen eines Überschusses an Schilddrüsenhormonen auf Hochtouren. Zeigen kann sich die Krankheit auf ganz unterschiedliche Weise und anhand verschiedener Symptome.

Eine Schilddrüsenüberfunktion entsteht dadurch, dass sowohl die Bildung als auch die Ausschüttung von Hormonen in der Schilddrüse krankhaft gesteigert sind. Im Gegensatz dazu produziert die Schilddrüse bei einer Schilddrüsenunterfunktion zu wenig der beiden wichtigsten Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3). Beide Erkrankungen können fatale Folgen haben, da die beiden Schilddrüsenhormone an der Steuerung vieler lebenswichtiger Stoffwechselvorgänge beteiligt sind, wie etwa an Energiestoffwechsel, Herzschlag, Blutdruck, Wachstums- und Entwicklungsprozesse.

