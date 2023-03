Schilddrüsenunterfunktion: Bestimmter Körpergeruch kann sie verraten

Von: Judith Braun

Teilen

Verströmt Ihre Haut einen Essig-Geruch? Dann könnte möglicherweise einen Schilddrüsenunterfunktion schuld sein. Welche Symptome Sie noch beachten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Schilddrüsenerkrankung: Bestimmter Körpergeruch kann sie verraten

Jeder Mensch besitzt eine nur für ihn charakteristische Geruchsmischung, die wiederum seinen individuellen Körpergeruch ausmacht. Dieser spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl oder bei der Entstehung von Freundschaften – laut einer Studie sollen sich Freunde nämlich in ihrem Körpergeruch ähneln. Ein unangenehmer Körpergeruch kann auch Hinweise liefern, dass Betroffene möglicherweise krank sind. Ist er harmlos, kann er mit einfachen Tipps normalerweise beseitigt werden. Ist er jedoch krankhaft, dann können hinter den üblen Ausdünstungen verschiedene Krankheiten stecken.

Wie sich Erkrankungen der Schilddrüse über eine bestimmte Art von Schweißgeruch bemerkbar machen, verrät 24vita.de.

Ungefähr fünf von 100 Menschen leiden in Deutschland unter einer Schilddrüsenunterfunktion. Bei der sogenannten Hypothyreose produziert das schmetterlingsförmige Organ zu wenig der beiden wichtigsten Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3). Befindet sich der Körper im Gleichgewicht, dann stellt die Schilddrüse etwa 80 bis 100 Mikrogramm Thyroxin (T4) und 10 bis 40 Mikrogramm Trijodthyronin (T3) täglich her. Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse gelangen diese Hormone jedoch nur begrenzt in den Organismus. Dies wirkt sich auf den gesamten Organismus aus und zeigt sich in vielfältigen körperlichen und auch psychischen Beschwerden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.