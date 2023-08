Scheidenherpes nach Besuch bei „Markus Lanz“: Kann enormer Stress wirklich Auslöser sein?

Ausschlag im Intimbereich

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Eine Politikwissenschaftlerin führt einen Herpes-Ausbruch im Intimbereich auf ihren Besuch bei „Markus Lanz“ zurück. „Männliche Brutalität“ sei das Hauptproblem gewesen.

Eine geschwächte Abwehr ist oft Ursache für Herpes an Mund oder Nase. Sogar am Auge oder im Intimbereich können die für Herpes typischen Bläschen auftreten, die sich entzünden, einreißen und nässen können. Viele Betroffene leiden dann nicht nur unter starken Schmerzen, sondern auch an dem unschönen Aussehen des Hautausschlags. Ursache für die Erkrankung ist eine Infektion mit Herpesviren.

Genitalherpes zählt zu den häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten, wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) informiert. Die umstrittene Ex-Uni-Professorin Ulrike Guérot ist ebenfalls betroffen, wie sie öffentlich bekannt gab. Für viele ein als mutig wahrgenommenen Outing – doch die Nachricht polarisiert gleichzeitig.

Viele Menschen sind mit Herpesviren infiziert, ohne Symptome zu entwickeln Schätzungen zufolge sind zwei von drei Menschen mit Herpesviren infiziert. Viele bemerken dies aber nicht, weil sie wegen eines intakten Immunsystems keine Symptome an sich bemerken. Wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) informiert, bricht Herpes nur bei 90 von 100 infizierten Menschen aus.

„Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide“

So gibt Guérot an, dass der Genitalherpes auf einen Besuch im ZDF-Talkformat „Markus Lanz“ zurückzuführen ist. Im Gespräch mit der Unternehmerin Petra Führich in deren YouTube-Kanal erklärte Guérot: „Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide“. Sie führte dieses Leiden auch auf die „männlichen Brutalität“ zurück, die eigenen Aussagen zufolge während der Sendung im Jahr 2022 auf sie einwirkte.

+ Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot erkrankte eigenen Aussagen zufolge nach ihrem Besuch der Talkshow „Markus Lanz“ an Herpes im Intimbereich. (Archivbild) © Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Tatsächlich wurde Guérot in der Talkshow von Markus Lanz aufgrund ihrer Positionen, die sie vertritt, von den anderen weiblichen und männlichen Talk-Gästen und Lanz unter Druck gesetzt. Doch kann dadurch ausgelöster Stress Intimherpes begünstigen?

Triggern stressige Situationen den Ausbruch von Herpes?

Eine Infektion mit Herpesviren führt zwar bei den meisten Menschen nicht zu Symptomen, doch einige leiden immer wieder unter den Herpes-induzierten Hautausschlägen. Mögliche Auslöser für wiederkehrende Genitalherpes-Ausbrüche sind bislang zwar kaum erforscht, wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen informiert. Allerdings gebe es Hinweise darauf, dass dauerhafte psychische Belastungen Ausbrüche begünstigen könnten.

Bei Lippenherpes gilt Stress sogar als einer der wichtigsten Auslösefaktoren, heißt es vonseiten der Pharmazeutischen Zeitung. Dies würden mehrere epidemiologische Studien zeigen.

Inwiefern Stress bei Ulrike Guérot tatsächlich Auslöser von Herpes im Intimbereich war, ist zwar nicht von ärztlicher Seite bestätigt worden. Ein Zusammenhang ist aber theoretisch möglich.

Die richtige Pflege je nach Hauttyp: Wie Sie trockene, fettige oder sensible Haut am besten versorgen Die richtige Pflege je nach Hauttyp: Wie Sie trockene, fettige oder sensible Haut am besten versorgen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Imago