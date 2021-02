Schadstoffe in Regenkleidung: Daran erkennt man regenfeste Textilien ohne Chemikalien

Regenkleidung hat die Aufgabe, den Träger vor Nässe, Kälte und Wind zu schützen und dabei möglichst atmungsaktiv zu sein. Doch die vielen Funktionen haben ihren Preis – viele Materialien sind mit Schadstoffen belastet.

Frankfurt am Main – An kalten und nassen Tagen brauchen wir regenfeste Kleidung wie Gummistiefel, Matschhose und Regenmantel. Wasserabweisende Materialien können aber Schadstoffe wie Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Weichmacher enthalten, wie Produkttests von Verbraucherschützern immer wieder zeigen. Das ist vor allem deshalb bedenklich weil Regenkleidung besonders häufig von Kindern getragen wird. Es gibt aber Möglichkeiten, schadstoffbelasteter Regenkleidung aus dem Weg zu gehen.*

Wer Regenkleidung oder andere Funktionstextilien kauft, sollte in jedem Fall auf PFC-freie Materialien (ohne per- und polyfluorierte Carbone) achten. Verbraucher erkennen PFC-freie Kleidung an Bezeichnungen wie „Fluorocarbon Free DWR“ im Etikett oder dem Produktanhänger. Eine Alternative ist zum Beispiel auch Regenkleidung aus gewachster Baumwolle. Sie ist sowohl für die Gesundheit wie auch für die Umwelt verträglicher als Kunststoffmaterialien. Bei Gummistiefeln bieten sich Produkte aus Naturkautschuk an. Vorsicht ist allerdings bei Allergien gegen Naturlatex oder Neurodermitis geboten, da es zu kontaktallergischen Reaktionen kommen kann. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

