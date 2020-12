Höheres Allergierisiko: Zu viel Salz könnte das Immunsystem schwächen

Übermäßiger Salzkonsum ist nicht nur schlecht für den Blutdruck, sondern auch für das Immunsystem. So zeigt eine Studie der Universität Bonn, dass salzreiche Kost womöglich das Risiko für Allergien und Autoimmunerkrankungen erhöht.

Bonn – Salz gehört zu den lebenswichtigen Mineralstoffen, ohne die der menschliche Körper nicht überleben kann. Doch zu viel Salz im Essen kann der Gesundheit schaden. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Erwachsene eine Aufnahme von maximal fünf Gramm Natriumchlorid pro Tag empfiehlt, nehmen viele Menschen deutlich mehr Salz zu sich. Dabei hat ein übermäßiger Salzkonsum schwerwiegende Folgen: So ist schon lange bekannt, dass salzreiche Kost den Blutdruck steigen lässt und somit das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöht. Eine hohe Salzaufnahme kann allerdings auch die Immunabwehr beeinflussen* - und so das Risiko für Allergien* und Autoimmunerkrankungen erhöhen. Zu diesem Schluss kommt eine Forschergruppe der Universität Bonn. *24vita.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

