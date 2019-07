Promi-Trainer enthüllt: Mit diesen Übungen rücken Sie dem Rückenspeck zu Leibe

Bauch, Beine, Po: Aber auch am Rücken nerven lästige Speckröllchen. Mit diesen Übungen und Diättipps eines Star-Trainers schmelzen Sie allerdings dahin.

Fettpölstcherchen an Bauch, Hüften oder Rücken sind für Abnehmwillige besonders lästig, da diese sehr schwierig sind, loszuwerden. Oftmals sind sie sehr hartnäckig und nur mit Trainingsübungen beizukommen. Doch das zahlt sich aus – schließlich ist ein gesunder, kräftiger Rücken essentiell für eine starke Körpermitte und umgekehrt. Er ist ein wichtiger Körperteil, der ohne Betätigung im hohen Alter für Wehwehchen sorgen kann.

Star-Trainer klärt auf: So nehmen Sie ab und werden Rückenspeck los

Um dem vorzubeugen, verrät der britische Star-Fitnesstrainer Richard Tidmarsh, der in London das Fitnessstudio "Reach Fitness" betreibt, jetzt gegenüber dem Mirror seine Diät-und Sporttipps. "Es ist wichtig zu wissen, dass Sie Körperfett nicht nur an einer bestimmten Stelle verbrennen können", so Tidmarsh.

"Wer also einen durchtrainierten Körper haben möchte, der muss seinen Gesamt-Körperfettanteil reduzieren. Ein Mann wird zum Beispiel keine Muskeln sehen können, wenn er nicht unter 14 Prozent ist und Frauen bei unter 16 Prozent", erklärt der Star-Coach.

Das könne man allerdings nur durch gezielte Rückenübungen, wie das Heben von Langhanteln, schaffen. "Deadlifts treiben Ihre Herzrate hoch und helfen dabei zusammen mit einer gesunden Ernährung, Körperfett zu verlieren."

Laut dem Fitness-Guru sei das schließlich der Schlüssel zum Erfolg: Fett verbrennen und Muskeln aufbauen. "Aber Sie brauchen auch genug Eiweiß in Ihrer Ernährung", fügt er hinzu. "Zwei Gramm Protein für jedes Kilo Körpergewicht pro Tag müssen drin sein."

Diese Rücken-Übungen helfen am besten gegen lästiges Fett

Zudem sollten Sie darauf achten, viel zu trinken und zu schlafen, damit Sie beim Workout richtig Gas geben können, so Tidmarsh weiter. Neben der Langhantel empfiehlt der Studiobesitzer Körpergewichtsübungen, die alle Muskeln beanspruchen.

"Um die Schultern zu trainieren, empfiehlt sich das Stemmen oder Rudern mit Gewichten. Das gilt auch für den unteren Rücken. Verschwenden Sie Ihre Zeit aber nicht mit Hebeübungen, die nicht den ganzen Körper mit einbeziehen", erklärt der Brite weiter.

Weitere, effektive Rückenübungen laut Tidmarsh sind:

Kniebeugen mit Langhantel

Bankdrücken

Schulterdrücken

Langhantelrudern

Liegestütze

Seitliche Situps

Doch Vorsicht: Um Verletzungen oder Übertraining vorzubeugen, rät der Fitness-Coach, den Rücken nie mehr als zweimal die Woche zu belasten. "Um einen starken Rücken zu kriegen, brauchen Sie gute Körperspannung. Gehen Sie daher einmal die Woche zum Yoga. Und vergessen Sie nicht, die Beine einen Tag der Woche ebenfalls zu trainieren", so Tidmarsh.

Rückenspeck: Abnehmen mit Kohlenhydraten, Eiweiß und wenig Fett

Um genug Energie für die schweißtreibenden Workouts zu haben, ist es ratsam, mehrmals am Tag (etwa fünf bis sechs Mal) kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. "Nutzen Sie Kohlenhydrate vor und nach dem Training für Energie bzw. für die Regeneration. Trinken Sie dazu viel grünen Tee und mindestens zwei Liter Wasser am Tag. Und vermeiden Sie Fette direkt nach dem Sport, aber sonst können Sie sie in Maßen essen", schließt Tidmarsh.

jp