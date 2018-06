Riesige Würmer: Frau leidet monatelang Qualen - nachdem sie Orangen aß

Unterleibsschmerzen, Erbrechen, Fieber: Sechs Monaten lang litt eine Inderin unter Höllenqualen. Der Grund ist so kurios wie eklig.

Ihre Schmerzen waren so schlimm, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte: Sechs Monate lang durchlebte eine Inderin namens Sunita die Hölle. Sie war sehr krank, litt an heftigen Unterleibsschmerzen. Zudem musste Sie sich immer wieder übergeben und hatte starkes Fieber. Außerdem verlor die Frau stark an Gewicht.

38-jährige Inderin lebt sechs Monate mit Spulwürmern in ihren Gallengängen - nach Orangen-Genuss

Als es nicht besser wurde, ging die 38-Jährige schließlich in das Fortis Hospital in Neu-Delhi. Dort brachte eine Computertomographie Grausiges ans Licht: 1 4 Spulwürmer, teilweise so lang wie ein Unterarm, hatten sich in ihren Gallengängen eingenistet. Die Ärzte vermuten, dass diese in ihren Orangen gelebt haben und Sunita sie beim Essen zu sich genommen hatte.

GRAPHIC VID: Horrific moment surgeon pulls 14 LIVE worms out of woman's bile ducthttps://t.co/461a90A5Z6 pic.twitter.com/BNwWsIdMbV — Daily Star (@Daily_Star) 2. Mai 2018

Nach der Diagnose musste die Frau sofort operiert werden. Die Würmer zu entfernen sei laut dem behandelnden Arzt Dr. Arvind Khurana, Leiter der Gastroenterologie des Krankenhauses, "eine beängstigende Aufgabe" gewesen. Das verriet er anschließend gegenüber dem britischen Blatt Daily Star. Mehrere Stunden habe es gedauert, bis alle Parasiten entdeckt und herausgenommen werden konnten.

Nun geht es der Patientin glücklicherweise wieder besser. So berichtet sie, dass sie nach der Operation wieder komplett schmerzfrei sei.

jp