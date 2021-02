Reizdarmsyndrom: Wie sinnvoll sind freiverkäufliche Mittel und Tests?

Ein Reizdarm kann Betroffene im Alltag stark belasten und nicht immer lassen sich Ursache und Auslöser identifizieren. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass Patienten zu allen verfügbaren Mitteln greifen. Doch was taugen freiverkäufliche Kapseln und Selbsttests wirklich?

Berlin – Beim Reizdarmsyndrom ist die Funktion des Darms gestört. In der Folge kommt es zu Bauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl/einem Blähbauch, Durchfall oder Verstopfung. In Deutschland sind schätzungsweise 11 Millionen Menschen betroffen. Die Krankheit ist zwar nicht gefährlich, kann Betroffene im Alltag aber stark einschränken. Warum der Darm rebelliert, bleibt oft unklar. Einigen Patienten hilft eine Kombination aus Ernährungstherapie, Psychotherapie und Medikamenten. Anderen kann auch der Arzt nicht helfen. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass sie in der Hoffnung auf Besserung zu freiverkäuflichen Mitteln und Selbsttests greifen.* Doch halten diese auch, was sie versprechen?

Welche Therapien bei einem Reizdarm helfen, ist individuell verschieden und muss ausprobiert werden. Eine Behandlungsmöglichkeit ist die Einnahme von freiverkäuflichen Probiotika. Denn eine gestörte Darmflora bringt die Verdauung durcheinander. Allerdings hält ihre Wirkung meist nur für einen Zeitraum von einigen Wochen an. Bei anderen Reizdarm-Patienten verstärken sie die Beschwerden dagegen. Von Selbsttests, bei denen Reizdarmpatienten eine Stuhlprobe einschicken und analysieren lassen können, rät die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) dagegen ab. Sie seien überteuert und sinnlos, da sich aus ihnen keine Hinweise auf spezifische Erkrankungen ableiten ließen. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.