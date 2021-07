Reisen mit Diabetes: Checkliste für die Urlaubsvorbereitung

Für den Ernstfall gewappnet

© Westend61/Imago Bei guter Planung steht einer Fernreise auch mit Diabetes nichts im Weg (Symbolbild)

Wer mit Diabetes verreisen möchte, sollte einige Vorkehrungen treffen. Denn veränderte Klima- und Zeitzonen können sich auf den Stoffwechsel auswirken. Medikamente sollten deshalb immer griffbereit sein.

Berlin – Auch mit Diabetes ist eine Fernreise möglich. Damit es bei Grenzkontrollen und Flugreisen nicht zu Problemen kommt und Sie im Urlaub auch wirklich entspannen können, sollten Sie an Bescheinigungen zum Mitführen von Spritzen und Insulin denken und für den Ernstfall gerüstet sein. Was noch ins Reisegepäck gehört und was es darüber hinaus im Urlaub zu beachten gibt, erklären wir hier.*

Das Wichtigste im Reisegepäck bei Diabetes ist ein ausreichender Vorrat an Medikamenten und Zubehör wie Spritzen und Blutzuckermessgerät. Da Insulin, Glukagon, Teststreifen und Messgeräte nicht zu warm (über 40 Grad) und auch nicht zu kalt (unter 2, bzw. Messgeräte unter 5 Grad) gelagert werden dürfen, sollten Sie die Mittel im Handgepäck transportieren und mit einer Kühl- oder Wärmekompresse vor Hitze/Kälte schützen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich außerdem, von allem etwas mehr mitzunehmen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.