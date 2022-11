Rasieren im Intimbereich? Drei Argumente, warum Sie es ab sofort sein lassen sollten

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Neben dem Beine rasieren gehört für viele Frauen die Intimrasur wie selbstverständlich zur Pflege-Routine. Doch das hat Nachteile. © Kzenon/Imago

Nicht nur viele Frauen, auch einige Männer rasieren sich im Intimbereich. Dem Schönheitsideal nachzueifern, ist gesundheitlich aber nicht ganz unbedenklich.

Jedes Jahrzehnt wird von Trends und Schönheitsidealen geprägt. Wo in den 70ern Natürlichkeit in Hinblick auf die Körperbehaarung als ansprechend galt, werden in Industrienationen aktuell eher glattrasierte Körper als schön angesehen. So greifen viele Frauen und Männer zum Rasierer, Epilierer oder zu Wachsstreifen. Auch die Anzahl von Sugaring & Waxing Studios zeigt: Der Trend zum haarlosen Körper ist ungebrochen. Damit einher gehen nicht nur langfristig gesehen hohe Kosten für Enthaarungscreme, Rasierer oder den Gang ins Enthaarungsstudio. Auch belastende Hautprobleme können infolge entstehen.

Umfrage zum Thema Rasur

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Intimzone rasieren: Haut kann mit Abszessen und Ekzemen reagieren

Die Haare im Intimbereich sind nützlich. Sie schützen die empfindliche Haut im Intimbereich, indem sie die Reibung etwa beim Laufen reduzieren. Wie die AOK weiter informiert, verhindert die Schambehaarung auch, dass Bakterien und andere Keime in den Körper gelangen. Zudem werde vermutet, dass Schamhaare das Risiko für durch Geschlechtsverkehr übertragbare Krankheiten verringert, heißt es weiter.

Die richtige Pflege je nach Hauttyp: Wie Sie trockene, fettige oder sensible Haut am besten versorgen Fotostrecke ansehen

Wer sich regelmäßig im Intimbereich rasiert, riskiert folgende Probleme:

Eingewachsene Haare : Vor allem Sugaring oder andere Prozeduren, die das Haar mitsamt Wurzel entfernen, sind Risikofaktoren für eingewachsene Haare. Das kann vor allem bei schwarzen, dicken Haaren enorm schmerzhaft werden, wenn sich die Hautstellen entzünden. Sogar die Bildung von gefährlichen Abszessen ist so möglich.

: Vor allem Sugaring oder andere Prozeduren, die das Haar mitsamt Wurzel entfernen, sind Risikofaktoren für eingewachsene Haare. Das kann vor allem bei schwarzen, dicken Haaren enorm schmerzhaft werden, wenn sich die Hautstellen entzünden. Sogar die Bildung von gefährlichen Abszessen ist so möglich. Gereizte Haut : Ein Brennen der Haut nehmen viele nach der Rasur einfach hin. Doch diese Reizung ist nicht ganz ungefährlich, spricht sie doch dafür, dass es durch die Rasur zu Verletzungen der Haut gekommen ist. Auch kleinste Wunden sind potentielle Eintrittspforten für Krankheitserreger wie Scheidenpilz.

: Ein Brennen der Haut nehmen viele nach der Rasur einfach hin. Doch diese Reizung ist nicht ganz ungefährlich, spricht sie doch dafür, dass es durch die Rasur zu Verletzungen der Haut gekommen ist. Auch kleinste Wunden sind potentielle Eintrittspforten für Krankheitserreger wie Scheidenpilz. Austrocknung und Schuppung: Schamhaare dienen auch dazu, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Durch Rasieren fördert man trockene und schuppige Hautstellen im Intimbereich. Auch die Bildung von Ekzemen ist möglich.