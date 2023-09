Querschnittgelähmter lernt nach zehn Jahren wieder zu laufen – nicht zuletzt kraft seiner Gedanken

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Dank epiduraler Rückenmarkstimulation kann ein Mann mit Querschnittslähmung wieder laufen. Doch für wen eignet sich diese Methode?

Was die Ärztezeitung meldet, klingt fast wie ein Wunder: Ein 40-jähriger Mann mit Querschnittslähmung, der nach einem Motorradunfall seit zehn Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kann mithilfe eines Rollators wieder einige Schritte weit laufen und sogar Treppen hinaufsteigen. Dieser Erfolg gelang Professor Grégoire Courtine von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz und seinem Team. Ihre Methode? Eine fortschrittliche Version der epiduralen Stimulation des Rückenmarks.

Wie hilft epidurale Rückenmarkstimulation bei Querschnittslähmung?

Die Medizin macht große Fortschritte auf dem Gebiet der Querschnittslähmung, sodass Patienten vielleicht nicht für immer auf ihren Rollstuhl angewiesen sein werden. © Shotshop/Imago

Die epidurale Stimulation des Rückenmarks erfolgte mithilfe von Implantaten, die am Kortex, also der Hirnrinde, angebracht werden und mit dem Rückenmark verbunden sind. Dazwischen ist ein Computer geschaltet, der die kortikalen Signale, die mittels Strom erzeugt werden, übersetzt und an die Elektroden am Rückenmark und die dort vorhandenen motorischen Fasern weiterleitet. Auf diese Weise konnte bei dem Querschnittgelähmten die Beinmuskulatur sozusagen über Gedankenübertragung wieder gezielt aktiviert werden.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Was bedeutet epidural? Mediziner bezeichnen mit dem Epiduralraum einen Spalt in der Wirbelsäule des Menschen, der zwischen der Knochenhaut (Periost) der einzelnen Wirbelkörper und der harten Hirnhaut des Wirbelkanals (Dura mater spinalis) liegt. Eine epidurale Behandlung wie eine Stimulation spielt sich also genau in dieser Region ab.

„Zuvor hat die Stimulation mich kontrolliert, nun steuere ich die Stimulation mit meinen Gedanken“, berichtet der Mann gegenüber Nature. Vorausgegangen waren dem Erfolg bereits einige Jahre an Training und mehrere Versuchsreihen. Und auch weiterhin würde an der Behandlungsmethode noch gearbeitet. Durchbrüche dieser Art erzielen Forscher und Ärzte aber immer wieder, wie im Fall einer jungen Frau mit einer rätselhaften Krankheit, die ihren Rollstuhl verlassen konnte, um jetzt Triathlon zu schwimmen.

Für wen ist diese Methode geeignet?

Als Querschnittslähmung bezeichnet man sowohl eine vollständige als auch eine teilweise Durchtrennung des Rückenmarks. Meist geschieht dies durch einen Unfall oder einen Sturz, wie ihn zum Beispiel ein kleines Mädchen beim Trampolinspringen erlitt. Leider eignet sich die Methode aus der Schweiz nur für Patienten mit diskompletter Lähmung, wie die Ärztezeitung klarstellt. Voraussetzung für die Behandlung ist also, dass noch genügend motorische Fasern vorhanden sind, um die Verletzung (Läsion) des Rückenmarks zu überbrücken.

Entzündungen im Körper ausbremsen: Zehn Lebensmittel, die helfen Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.