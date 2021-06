Schlafstörung: Diese einfache Übung hilft beim Einschlafen

Insomnie

Sie haben Probleme einzuschlafen oder wachen nachts immer wieder auf? Diese einfache Übung hilft gegen Schlafstörungen.

Immer mehr Deutsche leiden unter einer Schlafstörung (Insomnie). Laut einem Bericht der Barmer Krankenkasse stieg die Zahl der ärztlich diagnostizierten Schlafstörungen zwischen 2006 und 2017 um 63 Prozent. Betroffen sind etwa 3,8 Prozent aller Erwerbstätigen. Dabei leiden Frauen mit 5 Prozent häufiger als Männer (3,3 Prozent) unter Ein- und Durchschlafproblemen. Als Gründe für ihre Schlaflosigkeit* gaben sie unter anderem die Versorgung kleiner Kinder und das Schnarchen des Partners an. Beides trifft Frauen häufiger als Männer.

Einfache Übung hilft beim Einschlafen

Nachts wälzen Sie sich von einer Seite auf die andere, grübeln über Ihren Tag nach und darüber, was Sie am nächsten alles erledigen müssen? Sie warten sehnsüchtig auf den Schlaf, doch dieser möchte sich einfach nicht einstellen. Am nächsten Tag fühlen Sie sich schlapp, Sie sind müde und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Eine simple Übung kann ihnen beim Einschlafen helfen – und die ist gar nicht anstrengend. Vergessen Sie Baldrian und Beruhigungstees! Für diese Übung brauchen Sie nur den eigenen Körper.

Legen Sie sich flach auf den Rücken auf Ihre Matratze. Das Kopfkissen schieben Sie so lange beiseite.

Winkeln Sie Ihre Beine an und drücken Sie sie in Richtung Brust.

Mit den Armen umfassen Sie Ihre Knie und ziehen die Beine noch weiter zur Brust hin.

Halten Sie diese Position und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Atmen Sie mehrmals tief ein und aus.

Diese simple Übung hat gleich mehrere Vorteile: Ihre Wirbelsäule wird in die Länge gestreckt und die Hüfte entspannt sich. Durch die tiefe Atmung sinken Herzfrequenz und Blutdruck. Die Übung entspannt Ihren Körper und Geist und sorgt dafür, dass Stress abgebaut wird. Und Stress ist einer der Hauptgründe, warum wir nicht schlafen können. Am besten wirkt diese Übung, wenn Sie sie regelmäßig vor dem Schlafen durchführen. (cw) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

