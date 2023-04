Pflasterallergie: Welche Symptome typisch sind

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Die Pflasterallergie zählt zu den Kontaktallergien und wird – wie der Name verrät – durch Pflaster verursacht. Welche Behandlung der Symptome möglich ist.

Es mag zunächst irritierend klingen, dass ein Mittel, welches zur Heilung einer Wunde beitragen soll, letztlich selbst Beschwerden verursacht. Dennoch ist dies möglich – und zwar bei Menschen, deren Haut sensibel auf Pflaster reagiert, vorrangig auf den Klebstoff in deren Streifen. So wie es auch die Patientin Kathrin S.* aus eigener Erfahrung kennt. Bei einem Hautarzt-Termin vor rund sieben Jahren wurde festgestellt, dass die 44-Jährige empfindlich auf Pflaster zu reagieren scheint. Wie viele Menschen in Deutschland letztlich von einer Pflasterallergie betroffen sind, ist laut Experten schwer zu definieren. Denn die Pflasterallergie zählt genau genommen zu den sogenannten Kontaktallergien, die auch eine Allergie gegen Nickel, Pflanzen wie Kamille und Arnika, Reinigungs- und Lösungsmittel sowie jegliche Duftstoffe mit einschließt. Was die Auslöser sind, welche Symptome auftreten und wie sich die Allergie behandeln lässt, weiß 24vita.de.

Manche Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Allergie gegen Klebstoffe, was eine allergische Reaktion auf Pflaster miteinschließen kann. © Robin Claudy/Imago

Eine allergische Hautreaktion auf bestimmte Stoffe ist keine Seltenheit, wie der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) erläutert. Nach Experten-Schätzungen reagieren in Deutschland etwa 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sensibel auf mindestens ein Kontaktallergen wie Nickel, Duftstoffe oder Konservierungsstoffe in Kosmetika, Reinigungsmittel, Haartönung, Schmuck oder Klebstoffe. Letztere sind auch der Grund, warum manche Menschen auf Pflaster allergisch mit Hautirritationen reagieren.

Als ein entscheidender Auslöser gelten mittlerweile auch Glukose-Sensoren und aufklebbare Patchpumpen, die Diabetiker mit Insulin versorgen können. Wird der Sensor weiterhin verwendet und das Pflaster trotz Allergie aufgeklebt, können sich die Symptome verstärken und sogenannte Kreuzallergien entstehen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.