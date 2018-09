Paar isst 30 Bananen am Tag - und behauptet jetzt, dass Extrem-Diät "high" machen könne

Es sollte nur eine Detox-Kur werden, doch nun ernähren sich Tina Stoklosa und ihr Verlobter komplett vegan. Sie nehmen über 4.000 Kalorien am Tag zu sich - und verlieren sogar Gewicht.

Seit drei Jahren hat Tina Stoklosa nichts anderes als Bananen und exotische Früchte zu sich genommen. Die ehemalige Innenarchitektin lebt als Frutarierin - und ist davon überzeugt, dass ihre extreme Diät nicht nur chronische Krankheiten heilen könne, sondern sie und ihren Verlobten Simon Beun regelrecht "high" machen könne.

Frutarier: Frau verliert 30 Kilo dank Extrem-Diät

Stoklosa, die gebürtige Polin ist, habe vor fünf Jahren zum ersten Mal eine Art Frucht-Detox-Kur probiert. Das war kurz vor Weihnachten 2013. Damals war die 39-Jährige noch stark übergewichtig und wollte ihr Gewicht reduzieren. Doch lang hielt sie die vegane Ernährung nicht durch - zu verführerisch wäre das Essen auswärts gewesen. "Ich war mein ganzes Erwachsenenleben fettleibig", erinnert sich Stoklosa gegenüber der britischen Daily Mail. "Ich war gefangen in einem Teufelskreis aus Fressattacken und Diäten. Ich wurde immer dicker und fühlte mich mit jedem Jahr hilfloser."

So entschied sie sich schließlich 2015, nach Bali auszuwandern und wurde Frutarierin. Dort traf sie auch ihren jetzigen Verlobten Simon Beun, der ursprünglich aus Belgien stammt. Beun sei schon länger Veganer gewesen und sei per Zufall auf das Instagram-Profil von Stoklosa gestoßen. "Ich wurde über Nacht zum Frutarier. Ich fühlte mich großartig und auch meine Kondition beim Laufen verbesserte sich so drastisch, dass ich nie wieder zurückblickte!"

Paar isst 30 Bananen am Tag - und soll sich besser fühlen denn je

Seit drei Jahren isst das Paar jeweils 30 Bananen am Tag, zu trinken gibt es pures Kokoswasser. Und obwohl jeder von ihnen so bis zu 4.000 Kalorien täglich zu sich nimmt, hat Stoklosa alle überschüssigen Pfunde verloren. Über 30 Kilo sollen aufgrund ihrer neuen Ernährungsweise gepurzelt seien. "Obwohl ich kaum Sport mache, kann ich genauso viel essen wie mein 26-jähriger Freund - und nehme nicht ein Gramm zu. (…) Sein Gewicht zu halten ist so einfach, wenn man sich nur von Obst ernährt", erklärt die 39-Jährige begeistert.

Zudem fühle sie sich seitdem stets "leicht", sei immer "gut drauf" und habe das Gefühl, geradezu zu schweben. "Diese Diät war es wert, allein schon wegen positive Auswirkung auf die psychische Gesundheit."

Kann ihre Diät wirklich Krebs heilen?

Doch das Paar ist sich sicher: Sogar Krebs und andere chronische Krankheiten könne ihre Bananen-Diät heilen. Zudem haben sich die beiden seit zwei Jahren nicht mehr die Zähne geputzt. Der Grund dafür sei ihnen zufolge, dass die Faserstoffe im Obst diese natürlich reinigen würde. "Die positiven Aspekte sind Gewichtsverlust, man kann so viel Obst essen am Tag wie man will, man schläft besser und hat unendlich viel Energie", sind sich Stoklosa und Beun sicher.

Das Paar hat sogar einen eigenen Youtube-Channel namens "Fit Shortie Eats", auf dem es seine Follower über seinen Lebensstil auf dem Laufenden hält.

