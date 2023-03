Osteoporose rechtzeitig erkennen: Fünf wichtige Symptome – auch Rückenschmerzen können ein Indiz sein

Von: Natalie Hull-Deichsel

Eine Osteoporose wird in vielen Fällen erst erkannt oder diagnostiziert, wenn Betroffene mit Schmerzen oder gar einem Knochenbruch zum Arzt gehen. Auf welche ersten Anzeichen Sie selbst achten können.

„Das Problem mit der Osteoporose ist, dass man es nicht merkt. Man merkt es häufig erst, wenn es zu spät ist.“ Die Aussage von Birgit Eichner, selbst an Osteoporose erkrankt, wirkt nach. Sie kennt die Tücken der Erkrankung nur zu gut. Durch den Austausch mit anderen Betroffenen über die Osteoporose-Selbsthilfegruppe in Wertheim weiß sie, wie schwer es in vielen Fällen ist, dass Osteoporose rechtzeitig erkannt wird. Der Knochenschwund macht sich häufig lange nicht bemerkbar, die Symptome werden nicht immer richtig gedeutet. Nicht umsonst wird Osteoporose als „stiller Dieb am Knochen“ bezeichnet. Letztlich kann die Schwere des Knochenschwunds durch eine Ernährungsumstellung und Bewegung im Alltag sowie Medikamente herausgezögert werden. Je früher der Abbau der Knochendichte und die Osteoporose jedoch erkannt wird, desto eher kann auch einem Abbau der Knochen entgegengewirkt werden. Es gibt Anzeichen, die Betroffene kennen und mit denen sie rechtzeitig einen Arzt aufsuchen sollten.

Osteoporose vermeiden oder hinauszögern: Prävention durch Ernährung und Bewegung

Wer über 50 Jahre ist und an anhaltenden Rückenschmerzen leidet, sollte einen Arzt aufsuchen, um gegebenenfalls eine Knochendichtemessung durchführen zu lassen. © Frank Röder/Imago

Laut der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DGOU) ist Osteoporose in Deutschland weit verbreitet. Über 6,3 Millionen Menschen leiden an dieser Krankheit. Diese führt dazu, dass sich Knochenmasse abbaut, die Knochen dadurch schwach und zerbrechlich werden und das Risiko für Knochenbrüche steigt. Nach Angaben der International Osteoporosis Foundation (IOF) erleidet weltweit etwa jede dritte Frau und jeder fünfte Mann ab 50 Jahren eine osteoporotische Fraktur. Dabei muss es nicht in jedem Fall so weit kommen, wenn erste Anzeichen richtig und frühzeitig gedeutet und behandelt werden.

Denn der Aufbau von Knochenmasse ist in jedem Alter möglich und auch nötig. Prävention für ein stabiles Muskel-Skelett-System beginnt bereits im Kindesalter und sollte sich auch bis ins hohe Alter fortsetzen. Die DGOU ruft zur Vorsorge auf und appelliert für:

Viel Bewegung. Durch Sport können Muskeln aufgebaut, der Knochen erhalten, Knochenabbau verringert und sogar Knochenaufbau angeregt werden.

Calciumreiche Ernährung über Milchprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch sowie Mineralwasser.

Wenig Lebensmittel, die eine Osteoporose begünstigen können.

Viel frische Luft bei Tageslicht, worüber die körpereigene Vitamin-D-Produktion angeregt wird.

Calciumreiche Ernährung ist ein wichtiger Faktor zur Vorbeugung eines Knochenabbaus, der Osteoporose.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt: Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren benötigen 1 100 mg Calcium pro Tag. Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sollten wegen des starken Wachstums 1 200 mg Calcium pro Tag aufnehmen. Erwachsene benötigen pro Tag etwa 1 000 mg Calcium.

Beginnender Knochenschwund kann sich als akut auftretende, anhaltende Rückenschmerzen bemerkbar machen. Leiden Sie unter wiederkehrenden Schmerzen und sind über 50 Jahre alt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Je nach Beschwerden, Hormonstatus und Vorerkrankungen empfiehlt es sich, eine Knochendichtemessung durchführen zu lassen. Dadurch kann eine bereits bestehende Osteoporose oder die Vorstufe, die sogenannte Osteopenie, erkannt werden. Die wichtigste Ursache der Osteoporose-Vorstufe ist ein sinkender Östrogenspiegel – der bei manchen Frauen bereits ab 40 Jahren einsetzen kann – sowie Bewegungsmangel. Die Osteopenie betrifft vor allem Frauen in der Postmenopause.

Weitere Anzeichen für eine angehende Osteoporose und Knochenschwund sind:

Verlust an Körpergröße um mehr als vier Zentimeter innerhalb eines Jahres.

Wackelnde Zähne oder Zahnausfall.

Sehr niedriges Körpergewicht oder ungewollter Gewichtsverlust um mehr als zehn Prozent.

Verringerung des Rippen-Becken-Abstandes auf unter zwei Finger-Breite.

