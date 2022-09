Ohren spülen: Welche Methoden gibt es und wie geht man vor?

Der Gehörgang ist ein ganz spezielles Organ, auf das wir angewiesen sind. Aber was tun, wenn die Ohren mal verstopft sind? So reinigen Sie sie am besten.

Es gibt kaum etwas Nervigeres, als nicht richtig hören zu können. Oft tritt ein solches Phänomen bei einer Erkältung auf, wenn neben den Nasenhöhlen auch noch die Ohren zu sind. Wenn aber keine Erkältung die Ursache, sondern der Gehörgang selbst verstopft ist, dann ist meist Ohrenschmalz das Problem, das seinen Job nicht mehr richtig macht. Aber man braucht Ohrenschmalz. Was Sie tun können, wenn Ihr Gehörgang verstopft ist, lesen Sie im Folgenden.

Ohren reinigen sich selbst

Der Gehörgang ist ein so gut entwickeltes System, dass er normalerweise gar keine manuelle Reinigung benötigt. Dazu gibt es das Ohrenschmalz. Das wird von Hautdrüsen im Ohr produziert und ist eine Art Sekret, das auch „Cerumen“ genannt wird. Es besteht aus Talg, Schweißdrüsensekret und winzigen Schmutzpartikeln, die es im Ohr aufsammelt. Die feinen Härchen im Gehörgang schieben das Schmalz dann nach außen und reinigen so das Innenohr von Staub und Dreck, der sich dort im alltäglichen Leben ansammeln kann. Außerdem sorgt das Ohrenschmalz dafür, dass die empfindliche Haut im Ohr geschmeidig bleibt und nicht austrocknet. Dazu enthält Ohrenschmalz das Enzym Lysozym, das desinfizierend wirkt. Wenn das Ohr so funktioniert, wie es die Natur vorgesehen hat, reinigt es sich also selbst. Lediglich die Haut des gut erreichbaren Außenohrs freut sich hin und wieder über etwas Seife.

Das sollte man bei verstopften Ohren nicht tun

Hin und wieder kommt es aber vor, dass der Reinigungsmechanismus der Ohren nicht mehr richtig funktioniert. Dann kann es sein, dass sich das Ohrenschmalz nicht mehr nach außen bewegt, sondern im Ohr festsetzt und zum Beispiel vertrocknet. Es kann auch passieren, dass es sich als eine Art Pfropf vor dem Trommelfell absetzt, was das Hören beeinträchtigen und jucken oder sich entzünden kann. Die Ursache dafür kann variieren. Bei manchen Menschen handelt es sich um eine erhöhte Produktion des Ohrenschmalzes, bei anderen ist der Gehörgang so eng, dass es schneller zu Verstopfungen kommen kann.

Es gibt viele Arten, sich die Ohren zu waschen

Sollte man eine Ohrenschmalz-Verstopfung haben, gibt es ein paar Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte. Dazu gehört zuallererst: Finger weg von Wattestäbchen. Die gängige Lösung für das Ohrenreinigen kann zu mehr Schaden als Nutzen führen. Mit Wattestäbchen schiebt man das Ohrenschmalz entweder sogar weiter ins Ohr hinein vor das Trommelfell oder aber man verletzt sich mit den Stäbchen. Außerdem sorgt zu häufiges Reinigen dafür, dass die empfindliche Haut im Ohr austrocknet. Oder es verfangen sich Wattefussel im Ohr, die sich ebenfalls entzünden können.

Auch andere „Werkzeuge“ wie elektrische Ohrreiniger, die das Ohrenschmalz zum Beispiel absaugen, sind nur bedingt zu empfehlen. Meistens ist das ein aufwendiges Prozedere,, das sehr lange dauert und bei dem man die Ohren sehr vorsichtig behandeln muss.

Ohren spülen funktioniert am besten

Schonender und schneller ist dagegen eine Ohrenspülung. Das geht zum Beispiel einfach mit warmem Wasser, Kamillentee oder mit speziellen Sprays für diesen Zweck, die zum Beispiel aus Meerwasser bestehen und in der Apotheke erhältlich sind. Diese Spülungen kommen meist mit einem sogenannten Klistier, einem kleinen Spritzballon, mit dem die warme (nicht heiße!) Flüssigkeit in einem festen Strahl ins Ohr gespritzt werden kann. Den Vorgang sollte man mehrmals wiederholen, bis sich das Ohr wieder frei anfühlt. Allerdings sollte vor allem eine Meerwasserspülung nicht zu oft angewendet werden, da das Salz die Haut austrocknen kann. Wer generell viel im Meer oder in Chlorwasser schwimmt, kann bei trockenen Ohren diese mit etwas Öl wieder geschmeidig machen. Wie Sie Wasser im Ohr wieder loswerden können, lesen Sie hier.

Im Notfall zum HNO-Arzt

Wer sich bei der Ohrenspülung entweder nicht sicher ist oder damit keinen Erfolg hat, sollte sich einen Termin bei einem Hals-, Nasen-, Ohrenarzt geben lassen. Auch in besonders schlimmen Fällen, sollte lieber ein Fachmann ran. Beim HNO wird eine Ohrenverstopfung aus Ohrenschmalz entweder mit einer Spülung entfernt oder aber mit einem kleinen Haken herausgezogen. Wenn der Pfropfen zu fest sitzt, kommt ein Spezialgerät zum Einsatz: ein dünnes Metallröhrchen, welches das Ohrenschmalz aus dem Ohr heraussaugt.