Bio-Milch im Öko-Test: Dieses Ergebnis überrascht Verbraucher - das sind die Sieger

Bio-Bauernhöfe müssen sich an strenge Vorschriften halten (Symbolbild).

Bio-Milch punktet mit einer hohen Qualität und artgerechter Haltung. Doch Bio ist nicht gleich Bio, wie eine Untersuchung des Verbrauchermagazins Öko-Test zeigt.

Frankfurt am Main – Bio-Milch gilt im Vergleich zu konventioneller Milch als die bessere Wahl. So liegen die Anforderungen an Tierwohl und ökologisches Wirtschaften bei Bio-Produkten deutlich über dem Standard. Guten Gewissens greifen Verbraucher daher immer häufiger zu frischer Milch aus dem Biosegment. Eine Untersuchung durch das Verbrauchermagazin Öko-Test von 20 verschiedenen Bio-Milchsorten zeigt jedoch: Nur 13 der Testprodukte sind empfehlenswert*.

Trotzdem ist die Qualität von Bio-Milch im Großen und Ganzen hoch. Viele der Milchprodukte können Verbraucher bedenkenlos zu sich nehmen. Zudem schnitt keines der Produkte mit einer schlechteren Note als „ausreichend“ ab. Größter Kritikpunkt der Experten: Transparenz und Tierwohl. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

