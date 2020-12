Toastbrot im Öko-Test: Mineralöl und Pestizide in Vollkorntoast

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat Toastbrote auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. Das Ergebnis: mehr als die Hälfte konnte überzeugen. In einigen Broten fanden die Experten jedoch Pestizide und Mineralölrückstände.

Frankfurt am Main – Egal ob zum Frühstück oder als Snack zwischendurch: Toastbrot gehört in Deutschland zu den beliebtesten Broten im Sortiment. Als besonders gesund gilt Toastbrot jedoch nicht. Denn auch wenn in Vollkorntoast etwas mehr Nährstoffe stecken als in Buttertoast, enthält das Brot neben Mehl und Fett meist auch eine Menge Zucker, Milch und verschiedene Zusatzstoffe. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat nun 20 Toastbrote auf Geschmack und Inhaltsstoffe untersucht. Unter den getesteten Produkten befanden sich neben bekannten Marken wie Golden Toast auch Produkte von Discountern wie Aldi, Penny und Lidl.

Die gute Nachricht: alle getesteten Vollkorn-, Körner- und Dinkeltoastbrote konnten mit einem guten Geschmack punkten. In acht Produkten wies das Labor jedoch schädliche Schimmelpilzgifte und sogar Mineralöl nach* – darunter auch Toastbrote aus dem Biosegment. Darunter das „Backhaus Bioland Vollkorn Toast“ und das „Ammerländer Bio Vollkorn Sandwich“. *24vita.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.