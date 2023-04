Für werdende Mütter: Newma stellt Wochenbett-Box bei „Die Höhle der Löwen“ vor

Vox-Sendung

+ © Imago Die Zeit nach der Geburt ist für Familien enorm herausfordernd und zugleich wird sie von den meisten Eltern als wunderschön beschrieben. © Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Das Wochenbett ist herausfordernd und schön zugleich. Die Gründerinnen von Newma wollen es den Müttern so angenehm wie möglich machen – doch werden sie die „Löwen“ überzeugen können?

Das Wochenbett beginnt nach der Geburt und dauert bis zu acht Wochen. In dieser Zeit lernen sich Mutter, Vater und das Neugeborene kennen. Auch die eventuell entstandenen Wunden während der Geburt heilen und der Hormonhaushalt der Frau reguliert sich. Viele Frauen leiden während der Zeit des Wochenbetts auch an depressiver Verstimmung, was unter anderem mit dem sich ändernden Hormonhaushalt zu tun hat. In einigen Fällen kommt es zur Wochenbettdepression. Betroffene sollten sich in jedem Fall der Hebamme, einem Arzt oder einer Ärztin anvertrauen. Denn mentale Probleme nach der Geburt zählen zu den in dieser Situation normalen Beschwerden, die gut behandelbar sind.

Viele Firmen haben sich auf werdende Mütter spezialisiert – auch das Unternehmen Newma. Die Gründerinnen stellen sich am Montag, den 10. April, in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vor und wollen einen der Investoren von ihrem Konzept überzeugen.

Newma bei „Die Höhle der Löwen“: Investor gesucht

„Wir sind moderne Frauen, die auch nach der Geburt für ihre intimste Zeit, innovative und zugleich natürliche, wunderschöne Produkte wollen, die schnell zu verwenden sind, wirken und einfach Spaß machen. Lifestyle hört nicht mit der

Geburt auf. Der newma Lifestyle beginnt dann“, werden die zwei Gründerinnen Cornelia Dingendorf und Jackie Leuer auf der Newma-Website zitiert. Im VOX-Format „Die Höhle der Löwen“ möchten die beiden mindestens einen „Löwen“ von ihrer Geschäftsidee überzeugen. Mehr über den Newma-Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ lesen Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.