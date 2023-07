Sechs Symptome einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen

Von: Judith Braun

Liegen Erkrankungen der Nebenschilddrüsen vor, kann dies Folgen für den Stoffwechsel haben. Bei einer Überfunktion treten verschiedene Anzeichen auf.

Die Nebenschilddrüsen (lat.: Glandulae parathyroideae) sind linsengroße Gebilde von ca. 5 mm Länge. Sie befinden sich zwischen den beiden Blättern der Schilddrüsenkapsel im umliegenden Fettgewebe und sind lebenswichtig, da sie das sogenannte Parathormon produzieren. Dieses regelt den Kalziumstoffwechsel des Menschen.

Bei Jugendlichen nehmen die Nebenschilddrüsen eine rotbraune Farbe ein und färben sich dann im Laufe des Alters gelblich-braun. Zudem erhalten sie eine zunehmend weiche Konsistenz. Wie bei der Schilddrüse gibt es auch verschiedene Erkrankungen der Nebenschilddrüsen. Dazu zählt unter anderem eine Überfunktion der Drüsen (Hyperparathyreoidismus).

Sechs Symptome einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen

Für die Behandlung einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen ist in der Regel ein operativer Eingriff notwendig. © Kateryna_Kon/IMAGO

Der Parathormonspiegel sowie in der Regel auch der Kalziumspiegel im Blut sind bei einem Hyperparathyreoidismus (HPT) erhöht. Dadurch kommt es zu einem vermehrten Abbau von Kalk aus den Knochen und zu einer unerwünschten Einlagerung von Kalk in anderen Geweben. Bleibt eine Überfunktion der Nebenschilddrüsen unbehandelt, können sich daraus auf Dauer folgende Symptome entwickeln:

schmerzhafte Kalkablagerungen in Muskeln und Gelenken

Deformierungen und Brüche von Knochen

vermehrte Bildung von Nieren- und Gallensteinen

Magen-Darm-Beschwerden

seelische Veränderungen (z.B. Depressionen)

verminderte körperliche und seelische Leistungsfähigkeit

Dabei werden verschiedene Formen von HTP unterschieden: primärer (pHPT), sekundärer (sHPT) und tertiärer Hyperparathyreoidismus (tHPT).

Behandlung einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen in der Regel nur durch operativen Eingriff möglich

Eine effektive und dauerhafte Behandlung des Hyperparathyreoidismus ist – außer bei milden und asymptomatischen Fällen – in der Regel nur durch einen operativen Eingriff möglich. Jedoch erfordern diese Operationen wegen der engen anatomische Lage zu den Stimmbandnerven und der häufigen Lagevarianten extrem viel Erfahrung. Daher sollten Operationen an den Nebenschilddrüsen nur von Chirurgen durchgeführt werden, die über eine hohe Kompetenz in der Schilddrüsenchirurgie verfügen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.