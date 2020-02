Für den Ernstfall: Bundesamt plant Notfallkochbuch

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) will Bürgern ein "Notfallkochbuch" für Zeiten ohne funktionierenden Strom an die Hand geben. Das Buch soll Rezepte enthalten, die man ohne elektrische Küchengeräte und auch ohne Leitungswasser in die Tat umsetzen kann.

Für den Notfall sollten Sie folgendes lagern: Lebensmittelvorrat für zehn Tage

pro Person und Tag zwei Liter Wasser

In seiner Ankündigung verweist das Amt beispielhaft auf den großen Stromausfall in Berlin-Köpenick im vergangenen Jahr. Am 19. Februar war es dabei zum großflächigsten und längsten Stromausfall im Berliner Stadtgebiet seit dem Ende des 2. Weltkrieges gekommen. Erst nach über 30 Stunden war in allen der 30.000 betroffenen Haushalte wieder das Licht angegeben, wie der rbb damals berichtete. Anlass genug, über die Frage nachzudenken, wie man in solchen Zeiten dennoch eine "nahrhafte Mahlzeit"* zubereiten könne. Über das "Notfallkochbuch" berichtet "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Ein Grund zur Panik besteht natürlich nicht. Das Notfallkochbuch ist keine Folge eines aktuellen oder direkt bevorstehenden Anlasses, sondern soll vielmehr eine "niedrigschwellige Möglichkeit [sein], mit der Bevölkerung über Notfallvorsorge ins Gespräch zu kommen", so eine Sprecherin des Amtes. Umfragen hätten gezeigt, dass nur wenige Bürgerinnen und Bürger Vorräte für den Notfall im Haus hätten. Dabei gibt es offizielle Empfehlungen, die die Bundesregierung im Rahmen des Zivilschutzkonzeptes schon vor vier Jahren herausgegeben hat. (siehe Infokasten)