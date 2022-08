Nachtschweiß: Warum schwitze ich am Hals?

Von: Jasmin Farah

Wer nachts am Hals schwitzt, sollte seine Schlafwäsche überdenken. © Shingo Tosha/Imago

Wer ständig nachts schweißgebadet aufwacht, macht sich Sorgen. Wenn es aber nur im Gesicht und Hals auftritt, ist es schon seltsamer. Oder?

Im Sommer ist es keine Seltenheit: Wenn sich die Wärme in den eigenen vier Wänden staut, finden wir auch nachts keine Ruhe. Dann ist an Schlaf kaum zu denken. Wir strampeln uns von der Bettdecke frei, wälzen uns hin und her. Doch die optimale Schlaftemperatur liegt zwischen 16 und 19 Grad Celsius. Wenn es aber auch in den Abend- und Nachtstunden nicht abkühlt, bleibt es auch im Bett tropisch. Manchmal packt einen doch die Müdigkeit und man schläft irgendwann ein. Mit der Folge, dass manch einer später schweißgebadet aufwacht.

Nachtschweiß: Warum schwitze ich am Hals?

Der Pyjama pappt am Körper, die Haare kleben nass am Kopf und der Schweiß rinnt uns an der Brust herunter. Nachtschweiß, auch Hyperhidrose genannt, ist kein seltenes Phänomen. Wenn es allerdings regelmäßig dazu kommt, ohne ersichtlichen Grund, sollte man stutzig werden. Dann könnten auch gesundheitliche Ursachen dahinter stecken. Doch was ist, wenn man nicht am gesamten Körper gleichermaßen schwitzt? Ja, wenn einem vor allem am Hals und Nacken der Schweiß rinnt?

Grundsätzlich ist es so, dass der Rumpf mit Brust und Nacken eine besonders wärmeempfindliche Körperregion ist. Ist es im Zimmer sehr heiß, sind wir zu warm angezogen, fühlen uns gestresst oder brüten etwas aus, bringt das unseren Körper zum Schwitzen.

Nachtschweiß: Wie sich damit umgehen lässt

Auch wenn manchmal eine medizinische Ursache zugrunde liegt, ist Nachtschweiß meist harmlos. Oftmals sind äußere Einflüsse „Schuld“ daran. Grundsätzlich verlieren Menschen beim Schlafen bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit pro Nacht. Schwitzen ist eine natürliche Funktion des Körpers, die uns davor schützt, zu überhitzen.

Wer hingegen aber Pyjamas oder Bettwäsche aus sehr dicken oder dicht gewebten Materialien trägt, der sorgt dafür, dass der Schweiß nicht richtig ablaufen kann. Infolgedessen schwitzen wir noch mehr.

