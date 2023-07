Joggen bei 30 Grad: Verbrennt man bei Hitze weniger oder mehr Kalorien?

Von: Anna Heyers

An Tagen, die besonders warm sind, schwindet das Hungergefühl und man schwitzt vergleichsweise viel. Aber verbrennt man an diesen Tagen auch mehr Kalorien?

An warmen Tagen zieht es viele Menschen in den Schatten oder ans Wasser, wo sie mit Buch oder Picknick das Leben genießen und alles langsam angehen lassen. Doch andere Menschen lieben es, Sport zu machen (z. B. Joggen) – gerade im Sommer. Warum? Sie glauben, dass sie bei hohen Temperaturen mehr Energie verbrauchen, also zum Beispiel auch schneller abnehmen. Aber stimmt die Annahme, dass man bei Hitze mehr Kalorien verbrennt wirklich?

Werden bei hohen Temperaturen mehr Kalorien verbrannt?

Man kann zwar im Sommer Joggen gehen, sollte aber unbedingt auf die Grenzen seines Körpers achten. (Symbolbild) © leungchopan/Imago

Im Vergleich zum Herbst und Winter, wo man oft gerne bei deftigen Gerichten zulangt, ist der Sommer leichter. Kaum steigen die Temperaturen über 24 oder 25 Grad, scheint das Hungergefühl nachzulassen. Die Schweißproduktion nimmt jedoch zu – auch, wenn man sich kaum bewegt. Da liegt es doch auf der Hand, dass man im Sommer mehr Kalorien verbraucht, als zu den kälteren Jahreszeiten, oder?

Jein. Das Schwitzen soll den Körper abkühlen. Verliert man hier Gewicht, ist dies eher auf den Flüssigkeitsverlust zurückzuführen, nicht auf den vermeintlichen Kalorienverbrauch. Aber: Da man im Sommer meist auch weniger Hunger hat und so weniger isst, nimmt man automatisch auch weniger Kalorien zu sich. Wichtig ist es dabei allerdings, seinem Körper trotzdem die wichtigsten Nährstoffe zukommen zu lassen.

Übrigens: Man kann im Sommer auch zunehmen.

Joggen im Sommer – verbrennt man mehr Kalorien beim Sport?

Eine Grundregel beim Abnehmen lautet beispielsweise laut Eatsmarter: Wer Gewicht verlieren möchte, der nimmt weniger Kalorien zu sich als er verbraucht. Und das geht dem Lifestyle-Magazin WMN zufolge „am besten durch Sport“. Beim Thema Hitze kommen allerdings noch einige Faktoren hinzu:

Hitze belastet den Körper zusätzlich und kann zu einer höheren Herzfrequenz führen. Das wiederum kann mehr Energie verbrauchen – aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass man sich müde fühlt und nicht so viel leisten kann, wie gewohnt.

Art der Aktivität/des Sports. Je mehr der Körper arbeiten muss, desto mehr Kalorien werden verbrannt. So sind etwa Cardio-Übungen wie Laufen oder Radfahren bei heißem Wetter anstrengender als vielleicht Krafttraining oder Übungen, bei denen die Körpertemperatur nicht so stark ansteigt.

Weniger Kalorienverbrauch bei Hitze?

Hitze beeinflusst den Stoffwechsel. Ist es draußen warm, braucht der Körper weniger Energie, um die Körpertemperatur aufrecht zu halten. Aus diesem Grund verlangt er auch nicht nach viel Nahrung, man hat also weniger Hunger. Ganz im Gegensatz zum Winter, wo der Körper kräftig arbeiten muss, damit wir nicht frieren. Außerdem könnte der Körper auch aus Fett Energie gewinnen und nutzt bei Hitze dies möglicherweise als Energiequelle.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.