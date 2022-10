Frau schleift ihr Kind ins Bett: „Schön, wie ruhig sie einfach bleibt“

Von: Jasmin Farah

Das kleine Mädchen wollte lieber am Computer spielen als schlafen. (Symbolbild) © begsteiger/Imago

Wenn Kinder überdreht sind und nicht ins Bett wollen, sind viele Eltern ratlos. Eine Mutter entschließt sich schließlich zu einer drastischen Maßnahme.

Ach ja, die lieben Kinderlein: Wenn der Fernseher oder der Computer läuft, können sie sich von den bunten Bildchen kaum losreißen. Will man sie dann dazu bewegen, sich langsam ins Bett zu begeben, ist guter Rat teuer. Dann kann es passieren, dass die Kleinen, obwohl sie völlig übermüdet sind, nochmal richtig aufdrehen. Mit der Folge, dass viele Eltern dann ratlos daneben stehen. Was ist jetzt zu tun? Das Kind braucht seinen Schlaf, der Rest der Familie auch, weiß 24vita.de.

Eine Mutter lässt sich schließlich auf keine weitere Diskussion mehr ein und packt beherzt zu – im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Videoclip, das die Userin namens Kristin Rigdon auf TikTok geteilt hat, zeigt sie einen Ausschnitt der lustigen Szene. Ihre kleine Tochter spielt noch am Computer, als ihre Mutter in den Raum kommt. Als sie ihr zu verstehen gibt, dass es Schlafenszeit ist, flippt die Kleine vollkommen aus. Sie kreischt und wirft sich auf den Boden, wo sie dort schließlich auf dem Rücken liegen bleibt. Doch die Mutter bleibt ganz cool, holt eine Decke, nimmt ein Bein der Kleinen und zieht sie hinter sich her am Boden entlang zum Schlafzimmer.

