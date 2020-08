Mit Mundspülung gegen Corona? Forscher finden vielversprechenden Zusammenhang

Mundspülungen sollen deutschen Forschern zufolge Coronaviren im Mundraum abtöten. Doch einen Haken hat die Sache: Diese Wirkung zeigt sich bisher nur im Labor.

Deutsche Forscher konnten in einem Versuch nachweisen, dass spezielle Spülungen Coronaviren deaktivieren können.

30 Sekunden „gurgeln" hatte ausgereicht, um die Virenlast im Mundraum extrem zu reduzieren.

Was das für den Verbraucher bedeutet, erfahren Sie hier.

Die Coronavirus-Pandemie ist nicht überstanden, die Fallzahlen weltweit steigen weiter an. Allerdings wird fieberhaft an Impfstoffen geforscht und Mediziner machen Fortschritte bei der Entwicklung neuer Medikamente gegen das Coronavirus. Viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, wie Sars-CoV-2 am besten bekämpft werden kann. Deutsche Forscher wollen die Viren direkt an der Eintrittspforte in den Körper* abfangen: im Mundraum.

Corona: Ansteckung verhindern mit handelsüblichen Mundspülungen?

Deutsche Forscher an der Uni Duisburg-Essen und der Ruhr-Uni Bochum kamen in einem Experiment zu dem Ergebnis, dass manche Mundspülungen die Corona-Viruslast im Mundraum immens reduzieren können. Für den Versuch wurden acht Mundspülungen mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen getestet, die in Drogerie oder Supermarkt erhältlich sind. Das Experiment fand im Labor statt - im Reagenzglas und nicht im menschlichen Mund. So mischten die Studienleiter die Mundspülung mit einer Substanz, die dem menschlichen Speichel nachempfunden ist. Diese hatten die Forscher zuvor mit Viruspartikeln präpariert. 30 Sekunden lang wurde das Speichel-Gemisch und die Mundspülung im Anschluss geschüttelt, um einen Gurgel-Effekt zu erreichen.

Das Ergebnis: Alle getesteten Mundspülungen konnten die Virenlast senken. Drei Mundspülungen hatten nach 30 Sekunden „gurgeln“ sogar zur Folge, dass die Forscher keine Coronaviren mehr nachweisen konnten. „Mehrere Formulierungen mit im Labor nachgewiesenen, signifikant guten Sars-CoV-2-inaktivierenden Eigenschaften unterstützen die Idee, dass die orale Spülung die Viruslast im Speichel reduzieren und damit die Übertragung von Sars-CoV-2 verringern könnte“, so die Forscher in ihrer im Fachblatt „The Journal of Infectious Diseases“ veröffentlichten Studie. Die Bochumer Forscher um Toni Meister, Stephanie Pfänder und Eike Steinmann weisen aber darauf hin, dass dieser Effekt in klinischen Studien am Menschen noch bestätigt werden müsse.

Eine detaillierte Übersicht der Studienergebnisse finden Sie hier

(jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Diese Dinge sind schlecht für Ihre Zähne Diese Dinge sind schlecht für Ihre Zähne

Weiterlesen: Mit Ernährung gegen Lungenkrankheiten: Können folgende Lebensmittel auch Covid-19 vorbeugen?