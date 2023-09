Ständig müde durch Eisenmangel: Elf Lebensmittel, die dagegen helfen

Von: Judith Braun

Teilen

Der menschliche Körper nimmt Eisen über die Nahrung auf. Dabei gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die sich besonders gut als Eisenlieferanten eignen.

Müdigkeit und ein allgmeines Schwächegefühl sind typische Symptome einer durch einen Eisenmangel verursachten Blutarmut. Von einer Eisenmangelanämie sind rund 30 Prozent der Weltbevölkerung betroffen. Dabei kann der Körper nicht genügend Hämoglobin (roter Blutfarbstoff), welches sich in den roten Blutkörperchen befindet, produzieren. Dieses sorgt normalerweise dafür, dass Sauerstoff gebunden und bei Bedarf an die Zellen abgegeben wird. Eisen wird zudem über die Nahrung aufgenommen. Allerdings gibt es Lebensmittel, die dem Körper eher Eisen entziehen. Andere wiederum sind optimale Eisenlieferanten.

Elf Lebensmittel liefern dem menschlichen Körper Eisen

Alter und Geschlecht spielen eine Rolle für die Eisenaufnahme. © AndreyPopov/IMAGO

Allgemein sollte eine ausgewogene und gesunde Ernährung etwa zehn bis 15 Milligramm Eisen täglich enthalten. Der menschliche Körper kann jedoch nur fünf Prozent des Eisens aus der Nahrung über die Zellen im Darm aufnehmen und scheidet den Rest mit dem Stuhlgang aus. Sowohl das Alter, als auch das Geschlecht spielen dabei eine Rolle, wieviel Eisen der Körper am Tag verliert und wie viel er ersezten muss. So besteht beispielsweise während des Wachstums, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ein höherer Bedarf an Eisen.

Um den Tagesbedarf zu decken, enthält eine ausgewogene Ernährung meist Eisen in ausreichender Menge. Da vor allem Fleisch und Fisch gute Eisenquellen sind, sollten Vegetarier auf eisenreiche pflanzliche Lebensmittel in ihrem Speiseplan achten. In folgenden Nahrungsmitteln steckt außerdem viel Eisen:

Amaranth

Brombeeren, Holunderbeeren, Maulbeeren, Schwarze und Rote Johannisbeeren

Fisch

Fleisch

Hirse

Kakao

Kräuter (z. B. Basilikum, Thymian)

Nüsse

Rote Beete

Sojabohnen

weiße Bohnen

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Welche Ursachen von Eisenmangel gibt es?

Wenn der Bedarf an Eisen höher ist als seine Aufnahme, dann spricht man von einem Eisenmangel. Er hat seine Ursache in Europa in den häufigsten Fällen in einem chronischen Blutverlust. Außerdem können eine Störung der Eisenaufnahme sowie eine zu geringe Zufuhr von Eisen durch die Nahrung Auslöser sein.

Voller Vitamine: Zehn Lebensmittel, die Sie täglich essen sollten Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.