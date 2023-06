Abnehmen mit Mounjaro: Neues Medikament verspricht Zeitenwende für Übergewichtige

Von: Anna Katharina Küsters

Bisher ist Mounjaro nur zur Behandlung von Diabetes-Typ-2 zugelassen. Doch das könnte sich bald ändern, denn das Medikament hilft beim Abnehmen.

Als der „World Obesity Atalas 2023“ erschien, brachte er eine erschreckende Botschaft mit: Es ist wahrscheinlich, dass bis 2035 die Hälfte der Weltbevölkerung an Übergewicht leidet. Ein großes Problem, denn Übergewicht geht mit einer Verringerung der Lebensqualität einher und erhöht das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Das neue Medikament Mounjaro scheint nun Hoffnung für Menschen mit Adipositas zu bringen.

Neuartige Wirkstoffkombination verringert Hungergefühl

Schon das Medikament Ozempic hat deutliche Abnehmerfolge versprochen und in vielen Fällen auch gehalten. Bei Mounjaro ist nun eine neue Wirkstoffkombination dafür verantwortlich, dass übergewichtige Menschen ihren Hunger leichter zügeln können. Es hat den Wirkstoff Tirzepatid als Basis. Diese Substanz simuliert sowohl das Darmhormon GLP-I als auch das Peptid-Hormon GIP. Beide Hormone haben Einfluss auf die Insulinproduktion und somit auch auf den Blutzuckerspiegel, den das Medikament reguliert. Zudem setzt das Sättigungsgefühl schneller ein, wodurch Patientinnen und Patienten weniger essen.

Und das mit Erfolg. So zeigt eine Studie, dass Betroffene innerhalb von 72 Wochen 22,5 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Bedenken müssen Menschen mit Adipositas jedoch, dass das Medikament nur so lange wirkt, wie es auch eingenommen wird. Wer also dauerhaft Gewicht verlieren möchte, muss sich auf eine lebenslange Therapie einstellen.

Noch keine Langzeitstudien zu Nebenwirkungen vorhanden

Die Nebenwirkungen von Mounjaro können mitunter folgende sein:

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Unwohlsein

Die Nebenwirkungen schwanken in ihrer Intensität und Dauer jedoch von Person zu Person. Wer das Medikament einnimmt, sollte sich aber auch bewusst sein, dass es bisher keine Langzeitstudien zu Nebenwirkungen gibt. Der Hersteller warnt etwa vor Sehstörungen, Nierenproblemen und Bauchspeicheldrüsenentzündungen.

Außerdem kritisieren Psychologinnen und Psychologen, dass adipöse Menschen dazu neigen könnten, die Verantwortung für ihren Körper komplett an das Medikament abzugeben. Einen gesünderen Lebensstil würden sie dann nicht mehr anstreben, was auf Dauer ebenfalls gefährlich sein kann.

Medikament nur für adipöse Menschen

Es ist außerdem wichtig, klarzustellen, dass das Medikament ausschließlich für Menschen mit medizinisch diagnostiziertem Übergewicht bestimmt ist. Personen, die einfach ein wenig Gewicht verlieren wollen, sollten nicht auf Mounjaro zurückgreifen. Momentan ist das auch noch nicht möglich, da das Medikament verschreibungspflichtig ist und in Europa momentan trotz Zulassung noch nicht erhältlich ist. Doch dauert es bekanntermaßen nicht lange, bis ähnliche Produkte auf den Markt kommen, die preiswerter und leichter erhältlich sind. Je geringer das Übergewicht, desto weniger wirkungsvoll das Medikament.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.