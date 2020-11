Glatte Haut: Was wirklich gegen Falten hilft – folgende Produkte können Sie sich laut Experten sparen

Die ersten Fältchen machen sich bemerkbar oder haben sich schon tiefe Furchen gebildet? Hautalterung trifft jeden – doch es gibt effektive Maßnahmen, die vorbeugen.

Anti-Falten-Produkte: Der wohl wichtigste Zweig der Kosmetikindustrie. Zielgruppe Frau wird in Zeitschriften, TV- oder Online-Werbung mit einer Fülle von Produkten konfrontiert.

Doch was bringen Anti-Falten-Cremes wirklich?

Die Einschätzung von Dermatologen: ernüchternd. Doch es gibt auch Mittel gegen Falten, die tatsächlich wirken.

Hyaluronsäure, Vitamin E, Q 10: Die in Anti-Aging-Cremes enthaltenen Wirkstoffe sollen nichts weniger, als Falten glätten und die Haut jugendlicher erscheinen zu lassen. Viele kaufen nach dem Motto: Für schöne Haut ist mir nichts zu teuer. Keine gute Idee, wenn es nach dem Dermatologen Josef Pilz aus München geht: „Das ist reine Geldverschwendung“, wird er von Welt.de zitiert: „Cremes erreichen keine Tiefenwirkung in der Haut, ihre potenzielle Wirkung verpufft auf der Oberfläche.“ Die Moleküle der Wirkstoffe seien schlicht weg zu groß, um durch die Hornhaut zu dringen. Es wird also nur die äußere Hautschicht gepflegt* und kein Anti-Aging-Prozess in tieferen Hautschichten angeregt: „... und zwar unabhängig davon, wie teuer die Creme ist“, so Pilz.

Wer jetzt an das große Repertoire an Anti-Falten-Cremes im eigenen Bad denkt, der kann insofern getröstet werden, als dass sich oberflächliche Fältchen bis zu einem gewissen Grad bekämpfen lassen. Hierzu braucht es aber kein teures Produkt: Eine einfache Feuchtigkeitscreme tuts auch, wie das Wissenschaftsportal Spektrum informiert. Diese würde wie eine Barriere wirken, die das in der Haut gespeicherte Wasser nicht entweichen lässt. Die Haut sieht infolge gestrafft und glatt aus.

Was wirklich gegen Falten hilft: Sonne meiden & mit dem Rauchen aufhören

Auch die Stiftung Warentest als Verbraucherorganisation nahm Anti-Aging-Cremes unter die Lupe: 270 Tester behandelten über einen Zeitraum von vier Wochen eine Gesichtshälfte mit einem Anti-Falten-Produkt, die andere mit einer herkömmlichen Feuchtigkeitspflege. Ernüchterndes Fazit: Alle Anti-Aging-Cremes erhielten die Note „mangelhaft“. Neben einem gefühlten positiven Effekt lässt sich die Wirkung von Anti-Falten-Cremes aus Drogerie oder Apotheke also nicht wissenschaftlich belegen. Muss man seine Falten also einfach hinnehmen?

Haben Falten eine gewisse Tiefe erreicht und man stört sich extrem an diesen, helfen tatsächlich nur noch spezielle Behandlungen wie etwa eine Faltenunterspritzung. Lassen Sie sich hier gut über Risiken und Nebenwirkungen beraten. So weit muss es allerdings erst gar nicht kommen. Vorbeugen lautet die Devise.

Folgende Faktoren lassen unsere Haut nachweislich altern:

Die UV-A- und UV-B-Strahlung der Sonne: „Wer sich jahrelang intensivem Sonnengenuss aussetzt, merkt das irgendwann deutlich am Hautbild. Ein gutes Beispiel dafür ist die übermäßige Nutzung von Solarien. Ganz abgesehen davon kann intensive Besonnung auch gesundheitliche Folgen haben, Hautkrebs zum Beispiel. Richtiger Schutz ist das A und O“, erklärt Prof. Dr. Thomas Jüstel aus dem Fachbereich Chemieingenieurwesen der FH Münster. Eine Gesichtscreme mit hohem Lichtschutzfaktor hilft, lichtbedingter Hautalterung vorzubeugen.

(jg)

