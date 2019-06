Mit diesen vier einfachen Tricks essen Sie in Zukunft viel gesünder - und nehmen gleichzeitig ab

Immer wieder nehmen wir es uns, uns gesünder zu ernähren und scheitern doch oft kläglich. Doch ein paar simple Tricks helfen dabei, am Ball zu bleiben.

Schlechte Gewohnheiten zu durchbrechen ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel, das allabendliche süße Dessert vor dem Fernseher oder die Snacks in der Arbeit, die oft aus 100 Prozent Zucker bestehen. Wer immer wieder versucht, von solchen Snacks wegzukommen und gesünder zu essen, hat viele Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen. Folgende vier Methoden zum Beispiel, durch die Sie - sind sie erst einmal zur Gewohnheit geworden - viel gesünder essen werden.

1. Gerichte mit Nährstoffe aufpimpen

Das Tolle: Jedes Ihrer Lieblingsgerichte können Sie aufwerten, indem Sie vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel beimengen. Dafür beispielsweise verschiedene Gemüsesorten, Nüsse oder Kräuter mixen, einfrieren und der Nudelsoße beimengen. Auch Aufläufe und Suppen können so mit einer Extraportion Vitamine und Spurenelemente aufgepeppt werden.

2. Zutaten selbst machen

Klingt erstmal nach viel Arbeit, ist es aber nicht. In Fertigprodukten wie Teig oder Nudelsoßen sind häufig Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker sowie viel Zucker oder Salz enthalten. Wer gesundheitsbewusst essen will, sollte deshalb so viel wie möglich selbst kochen. Ein Hochleistungsmixer hilft dabei, Soßen, Kompotte aus Obst oder sogar Mehl herzustellen. Preislich sind die selbstgemachten Sachen oft sogar günstiger als die Fertigprodukte aus dem Supermarkt.

3. Kein To-Go mehr

Freunde eines kurzen morgendlichen Stopps in der Bäckerei mit Coffee-To-Go und Croissant auf die Hand tun ihrem Geldbeutel nichts Gutes. Und auch, was den Nährstoffgehalt eines solchen Frühstücks angeht, ist Luft nach oben. Wer sich angewöhnt, ein paar Minuten früher aufzustehen, ein Müsli aus Haferflocken, Obst und Pflanzenmilch zu machen oder einen Smoothie zu mixen, spart sich einiges an Geld und versorgt sich mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.

4. Anders snacken

Manchmal müssen es einfach Chips sein. Auch Popcorn im Kino sollte sich niemand verbieten. Bei Lebensmitteln wie solchen gilt jedoch: In Maßen statt in Massen, weil sie nur leere Kalorien liefern. Das heißt: Sie enthalten wenige Nährstoffe wie Vitamine oder Spurenelemente und sind eher wenig sättigend. Gute Alternativen sind beispielsweise selbstgemachte Müsliriegel oder Energy Balls.

