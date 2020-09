Milch-Revolution: Erst ein spezielles Milch-Gen machte den Konsum von Milch möglich

Die Fähigkeit, Milch auch im Erwachsenenalter noch verdauen zu können, hat sich in Europa innerhalb kürzester Zeit durchgesetzt - das haben Forscher der Universität Mainz nun herausgefunden.

Mainz – Eigentlich ist die Evolution eine ziemlich träge Angelegenheit. Ein Blick auf die Menschheitsgeschichte zeigt: Bis sich in der Vergangenheit ein neues Gen durchsetzen konnte, vergingen meist einige Tausend Jahre. Bisher gingen Forscher daher davon aus, dass sich auch die Fähigkeit, Kuhmilch zu verdauen, über lange Zeit entwickelte. Neue Analysen zeigen jedoch: Das Milch-Gen scheint sich in Europa in Rekordzeit* verbreitet zu haben. So etablierte sich innerhalb weniger Tausend Jahre eine Genmutation in Mitteleuropa, die auch Erwachsenen ermöglicht, Milch zu trinken.

Neugeborene und Säuglinge besitzen das Enzym Laktase, welches ermöglicht, die Muttermilch zu verdauen. Werden Kleinkinder nicht mehr gestillt, müssten sie diese Fähigkeit normalerweise verlieren. Doch eine Genmutation sorgt dafür, dass auch viele Erwachsene Milch noch verdauen können. Allerdings tragen nicht alle Menschen das Milch-Gen in sich. So verträgt nur etwa ein Drittel der Weltbevölkerung Laktose ohne Probleme. Die meisten davon stammen aus Mitteleuropa. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

