Menstruation: Starke Schmerzen „so schlimm wie eine Herzattacke“

Nein, das ist nicht „normal“

+ © Andrey Popov/Imago Starke Schmerzen während der Monatsblutung sind nicht normal. (Symbolbild) © Andrey Popov/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Leise leiden und eine Ibu einschmeißen, ist jetzt vorbei. Wer unter starken Regelschmerzen während der Menstruation leidet, sollte aus vielen Gründen zum Arzt gehen.

München – Menstruationsbeschwerden – welche Frau kennt sie nicht. Sie strahlen vom Unterbauch bis in den Rücken, saugen jegliche Kraft aus Armen und Beinen und uns ist schlecht – so schlecht als hätten wir drei Maß Bier am Tag zuvor getrunken. Diese monatliche Leidensphase sollte aber nicht einfach so hingenommen werden.

Starke Schmerzen während der Regel sind nicht „normal“. Viele Frauen leiden darunter. Oft leise und darauf wartend, dass der Schmerz dann doch irgendwann wieder nachlässt. Mit Wärmflaschen und allerlei Hausmittelchen – von sogenannten „Frauen-Tees“ bis hin zur richtigen Atmung tief in den Unterbauch* – versuchen sie den Schmerz zu lindern und schlucken dann schlussendlich doch wieder ein Schmerzmittel, weil alles andere nicht hilft. Doch jedes Mal während der Regelblutung die Schmerzen hinnehmen und eine Schmerztablette einnehmen,* kann nicht die Lösung sein. Nicht nur, weil Frauen mehrere Jahrzehnte lang und hunderte Male in ihrem Leben menstruieren, sondern auch weil hinter den Schmerzen ernstzunehmende gesundheitliche Probleme stecken können, wie 24vita.de berichtet. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.